Елена Синица В пермском вузе запустили систему распознавания лиц Сейчас её тестируют в двух корпусах ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете на входе установили оборудование по распознаванию лица. Об этом сообщается в социальных сетях вуза.

Поясняется, что система предназначена для создания временных пропусков для гостей ПГНИУ, доступа студентов и сотрудников вуза.

Пока что её тестируют в корпусах №1 и №2.

При входе в корпуса установлены турникеты с камерой и голосовым помощником. Также имеются киоски для самостоятельной регистрации в системе. Чтобы зарегистрироваться, нужен российский паспорт или водительское удостоверение. Рядом с системой есть подробная инструкция о регистрации.

Для входа в корпус достаточно снять защитную маску и встать перед камерой на расстоянии 25–30 см. После распознавания (около одной секунды) система откроет турникет.

«Идентификация лица зависит от освещения и технических настроек, из-за этого возможны задержки и ошибки распознавания. Но полностью отказываться от пропуска не стоит, так как система экспериментальная», — отмечают в вузе.

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