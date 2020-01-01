Елена Синица Ни шатко ни свалко... Депутаты инфраструктурного комитета подискутировали о ликвидации мусорных свалок Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого Законодательного собрания 24 августа депутаты вновь заслушали ряд докладов о ликвидации и рекультивации мусорных свалок. Информацию к сведению приняли, но и без вопросов не оставили.

С докладом о проведении комплексных работ, направленных на сокращение свалок ТКО в регионе, выступил статс-секретарь — заместитель министра ЖКХ Иван Крайнов.





Комплексная работа по сокращению свалок ТКО ведётся постоянно, начал Крайнов. Так, с 2019 года ликвидировано более 2110 несанкцированных свалок. В 2021 ликвидировали пока 368, но в планах до конца года избавиться ещё от 226 свалок.





«Более двух тысяч? Ничего себе», — удивился председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин.





Эта работа проводится непосредственно органами местного самоуправления, продолжил замминистра. Для софинансирования мероприятий по ликвидации более крупных объектов, министерство ЖКХ проводило конкурсные отборы. По их результатам, до конца года избавятся от ещё 37 объектов размещения отходов общей площадью 76 тыс. кв. м. На эти же цели в 2021–2023 годы заложено порядка 100 млн руб.





«В том числе рассматривается вопрос софинансирования разработки проектно-сметной документации на рекультивацию свалок. Это необходимо с целью включения в «Чистую страну» (федеральный проект — ред.) и получения федерального финансирования именно на рекультивацию свалок. Работа ведётся», — пояснил Иван Крайнов.





После окончания доклада у депутата Заксобрания, а некогда заместителя председателя краевого правительства (отвечал за вопросы ЖКХ — ред.) Антона Удальёва возникла масса вопросов.





«Уважаемый Иван Сергеевич, вам же деньги краевые были выделены, когда контракты-то будут заключены на ликвидацию свалок?» — начал Удальёв.





Крайнов ответил, что контракты уже в процессе заключения. Неделю назад завершилась комплексная закупка на 6 млн руб. на ликвидацию свалок по краю. Правда, использование региональных средств имеет ряд ограничений. В частности, свалка должна быть в пределах населённого пункта. А как показала проверка, говорит Крайнов, большое количество свалок — за их пределами. В связи с этим рассматривается вопрос внесения изменений в порядок, чтобы «на следующий год уже расширить охват территорий».





«Я почему вопросы-то задаю, — продолжил депутат. — Сегодня было поручение представить соответствующую информацию. В том числе по тем деньгам, которые были выделены. Те деньги, которые вам выдали на этот год, вы расходуете в каком объёме?»





Расходуются они не в полном объёме, в том числе и из-за ограниченности охвата территорий, ответил статс-секретарь. На это Удальёв поинтересовался: что же тогда будет с неизрасходованными деньгами? Как выяснилось, рассматривается возможность их перераспределения на финансирование разработки проектно-сметной документации на рекультивацию свалок. Бюджетное законодательство допускает такое перераспределение.





«Вы же понимаете, что ликвидация и рекультивация свалок — это две совершенно разные вещи. Рекультивация предполагает очень серьёзные затраты, в первую очередь, на проектно-сметную документацию, — сказал Удальёв. — Я правильно понимаю, что вы будете сейчас её готовить на ликвидацию и рекультивацию, чтобы потом деньги искать в Федерации?».





По словам Крайнова, всё именно так, потому что программа «Чистая страна» позволяет заявляться субъектам именно на рекультивацию свалок, которые находятся не в границах населённых пунктов.





«В Пермском крае таких не очень много, но они есть», — добавил Крайнов.





«Есть. Просто до этого мы с депутатским корпусом обсуждали как раз сегодняшнее решение проблемы, связанное с ликвидацией. Рекультивация — это вообще отдельная тема была. Деньги, которые выдавались именно на ликвидацию небольших свалок, чтобы сейчас быстро решить проблему, — возмущается Антон Удальёв, — А сейчас, не согласовав с депутатским корпусом, вы будете тратить их на проектно-сметную документацию на рекультивацию. К тому же по непонятным объектам, списка же нет, кто под неё попадёт».





Он предложил ещё раз заслушать информацию от минЖКХ, потому что «они маленько меняют концепцию, о которой мы договаривались». Он подчеркнул, что сейчас минЖКХ будет расходовать средства не на «ликвидацию и реальные физические объёмы», а на «подготовку проектно-сметной документации для объектов, по которым непонятно, получат ли средства на рекультивацию». Подход нужно, как минимум, согласовать с депутатским корпусом, считает экс-зампредседателя краевого правительства.





Тут неожиданно с ответным словом выступила ещё один замминистра ЖКХ Наталья Князева. По её словам, Крайнова не было на совещании 23 августа, где «как раз обсуждали вопрос ликвидации свалок, которые находятся за пределами населённых пунктов».





Как сообщила Князева, сейчас будут вноситься изменения в порядок. Согласно нему те свалки, которые за пределами населённых пунктов, но в границах муниципальных образований, тоже будут ликвидировать.





«Средства, которые у нас сейчас заложены на ликвидацию, в первую очередь на неё и пойдут. А во вторую очередь — на разработку проектно-сметной документации, чтобы зайти в «Чистую страну». Всё равно приоритетом является ликвидация тех свалок, которые существуют», — говорит она.





В результате сошлись на том, что такие изменения нужно согласовывать. Кроме этого, нужно выяснить, есть ли ещё свободные средства по программе «Чистая среда», чтобы не делать проектно-сметную документацию зря.





Депутаты инфраструктурного комитета приняли информацию к сведению, но решили вернуться к этой теме в ноябре уже в обновлённом составе.

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