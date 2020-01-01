Елена Синица Ставки на поступление Российские абитуриенты создали петицию против существующего порядка приёма в вузы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте change.org 12 августа появилась петиция, адресованная Минобрнауки РФ. Авторы обращения призывают ведомство сделать порядок приёма абитуриентов в вузы «справедливым и понятным». По их мнению, существующая система имеет множество недостатков. Петицию уже подписали около 11 тыс. человек.

Суть проблемы

По мнению подписантов, существующий порядок приёма абитуриентов в вузы в РФ не позволяет справедливо распределить бюджетные места среди абитуриентов. Они отмечают, что в результате абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ поступают «во второсортные вузы с мыслью «главное не в армию», а ребята с более низкими баллами попадают в престижные вузы, так как были готовы на риск».





«При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать «ставки» на «выигрышные» конкурсные списки, распределять риски и так далее, — говорится в петиции. — Вовремя вынуть своё согласие из одного конкурсного списка и переложить в другой — вот чем занимались сотни тысяч абитуриентов 11 августа. Но поступление — это не покер и не лотерея! Так не должно быть».





Как сейчас устроено поступление?





Подать документы можно в пять вузов. Каждый вуз самостоятельно устанавливает максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе (от двух до десяти). Заявления на участие в конкурсе принимают до 29 июля. Затем, до 11 августа, абитуриенты должны определиться с выбором. Зачастую будущие студенты приносят согласие в последний момент, чтобы подождать, пока принесут другие, и оценить реальное положение дел в списках.





В результате, как говорится в петиции, в последние минуты работы приёмной комиссии человек мог опуститься в списках на 10–20 позиций и вылететь с «бюджета», а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал.





Возможно, эти абитуриенты могли бы пройти в другие университеты, но те уже не могут их принять. Раньше они могли поступить в вуз во «вторую волну». Сейчас же такой возможности нет: «вторую волну» отменили для упрощения системы поступления.





«Ребята с достойными баллами ЕГЭ отправляются в армию либо вынуждены поступать на платку. Их вытеснили тогда, когда уже нельзя было переложить согласие. Будь вторая волна — они учились бы в хорошем вузе, — считает создатель петиции. — К тому же в этом году скрыли в списках ФИО поступающих — раньше абитуриенты могли связаться со своими конкурентами и уточнить их намерения».





В петиции обозначили и другие проблемы. Например, сбои в информационных системах вузов. По словам авторов обращения, в этом году сайты некоторых вузов «упали», в то время как в других вузах шла «ожесточённая игра за бюджетные места».





Оставалось гадать на кофейной гуще, как меняется конкурсная ситуация в течение дня, и делать свои «ставки на поступление» вслепую, пишут авторы.





«Новый компаньон» поинтересовался, как ситуация с поступлением складывалась в пермских вузах.





Так, в Пермском классическом университете документы принимались через личный кабинет абитуриента, в котором можно было внести свои данные, загрузить копии документов и портфолио. Для оперативной связи поступающих с приёмной комиссией вуз организовал горячую линию. С её помощью абитуриент мог задать вопросы, касающиеся процесса заполнения заявления.





Кроме того, на каждом факультете проходило консультирование абитуриентов по вопросам приёма.





Как сообщили в пресс-службе вуза, ПГНИУ не получал жалобы на работу личного кабинета абитуриента.





В политехе «Новому компаньону» также сообщили, что приёмная комиссия принимала подтверждения согласия на зачисление онлайн и «проблем с этим не возникало».





В Пермский филиал НИУ ВШЭ документы можно было подать через операторов почтовой связи общего пользования и в электронной форме через личный кабинет абитуриента.





«У пермского кампуса проблем не возникало. Иногда абитуриенты чуть дольше ждали ответа на свои вопросы, но они их получали», — прокомментировали в вузе.





Решение проблемы





Тем не менее вполне возможно, что с проблемой сталкивались и пермские абитуриенты — те, кто изъявил желание поступать в вузы других городов.





Создатели петиции считают, что проблема решаема. Для этого распределение абитуриентов по бюджетным местам должно происходить автоматически, посредством единой системы, к которой подключены все вузы и все абитуриенты.





Предлагается, чтобы вузы в единой системе составляли списки конкурсов и указывали условия поступления и количество бюджетных мест. Затем абитуриенты должны прикрепить документы, указать баллы ЕГЭ, льготы, особые права и список вузов, куда хотят поступить в порядке приоритета.





Система в свою очередь автоматически сравнивает баллы абитуриента с его конкурентами. Если в вуз с приоритетом №1 абитуриент уже не проходит, то согласие автоматически подаётся в вуз с приоритетом №2, и так далее.





В случае если абитуриента вытеснят с бюджетного места поданным позже заявлением, система автоматически точно так же проверяет возможность зачислить его в вуз с приоритетом ниже.





«Так мы сможем справедливо распределить бюджетные места и избежать ситуации, когда человек с более низкими баллами прошёл в вуз твоей мечты только потому, что он готов был рискнуть и ему повезло, — резюмирует автор петиции. — Алгоритм понятен, прост, справедлив и легко реализуем. Мы требуем прекратить ежегодное издевательство над нервной системой сотен тысяч абитуриентов и как можно скорее ввести данный или подобный механизм распределения бюджетных мест».





На момент выпуска публикации петицию подписали 10 931 человек.

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