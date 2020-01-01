«Перетягивание каната и футбол» Как власти на местах взаимодействуют с жителями края в социальных сетях Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 27 июля, состоялся совет глав муниципальных районов и городских районов. На нём руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Набатова рассказала об итогах работы органов местного самоуправления (ОСМУ) в соцсетях за первое полугодие 2021 года.

Оценка проводилась на основе методик и стандартов, которые разработало АНО «Диалог». Отмечается, что оценивались только официальные аккаунты ОСМУ, личные аккаунты глав не учитывались.





Имеется четыре блока оценки. В блоке «Представленность в социальных сетях» оценивалось наличие в основных соцсетях. К ним относятся «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.





Также дополнительные баллы начислялись за присутствие в Viber и Tik Tok. «Качество контента» оценивалось по 12 критериям. В их числе — контентная политика, живой язык, прямые эфиры, дизайн и оформление.





Ещё два блока оценки — «вовлечённость» и «обратная связь». В случае с последним учитывались сроки предоставления ответов, качество ответов и фаст-треки.





Так, первое место в общем рейтинге ОМСУ занял Губахинский городской округ. Затем идут Лысьвенский городской округ, ЗАТО Звёздный, Пермский муниципальный район и Пермь.





Аутсайдером оказался Гайнский муниципальный округ. Чуть лучше результаты в Косинском муниципальном округе, Октябрьском городском округе, Куединском муниципальном округе и Оханском городском округе.





По блоку «Представленность в социальных сетях» лидеры Пермь и Чусовской городской округ. Они набрали 100 баллов. Чуть меньше баллов набрали Лысьвенский городской округ и Пермский муниципальный район (по 92 балла). В конце списка — Чайковский городской (44 балла) и Уинский муниципальный округа (56 баллов).





Как пояснила Екатерина Набатова, свыше 90 баллов получили те территории, которые представлены в Viber и Tik Tok.





«Основная аудитория, жители Пермского края, находится в Viber. Это порядка 1,2 млн жителей. Соответственно, новостная политика должна там присутствовать», — отметила Набатова.





По «вовлечённости» лидируют Косинский (92,25 балла) и Большесосновский (77,48 балла) муниципальные округа. Напротив, в отстающих — Октябрьский городской (2,17) и Уинский муниципальный (3,23) округа.





По блоку «Качество контента» на первом месте Пермский район (90 баллов), на втором — Пермь (75,83 балла), на третьем — Березники (74,17 балла). Последние места рейтинга заняли Большесосновский (33,33), Гайнский (36,67) и Александровский (36,67) муниципальные округа.





В направлении «Обратная связь» — 15 стобалльников. В частности, это Лысьвенский городской округ, ЗАТО Звёздный, Губахинский, Чернушинский и Краснокамский городские округа.





Пермь занимает 16-ю строчку рейтинга, набрав 77,78 балла.





Есть и те, кто набрал ноль баллов по этому критерию: Гайнский и Косинский муниципальные округа. По 22,22 балла набрали Чусовской, Ильинский, Оханский городские округа и Куединский, Кунгурский муниципальные округа. Их отнесли к красной зоне.





«С красной зоной требуется отдельная работа, в том числе со специалистами. И возможно, это в том числе позиция глав по работе с обратной связью», — считает Набатова.





Также руководитель ЦУРа привела положительные и отрицательные примеры обратной связи. В частности, в ответах пользователям от Чусовского, Нытвенского и Осинского городских округов встречались хамство и пренебрежение.





Екатерина Набатова отметила, что такое отношение к жителям края недопустимо, а такие ответы «роняют доверие жителей и к тому, что делает администрация, и к региону в целом».





Позитивные примеры тоже есть, и в достаточно большом количестве, говорит Набатова. В частности, к ним отнесли ответы администраций Пермского муниципального района, Карагайского муниципального и Лысьвенского городского округов.





По словам губернатора края Дмитрия Махонина, «очень важно увидеть обратную связь».





«Вовлечённость местного населения в решение задач — очень важная история. Поскольку мы можем сколько угодно считать для себя, что приоритетом является реконструкция улицы, парка, сквера. Но жители могут приоритет видеть в другом», — сказал Дмитрий Махонин.





Он также попросил усилить работу в этом направлении тех, кто делает это неактивно. Также он отметил, что нужно обратить внимание на кадровое усиление, так как «не каждый способен такой работой заниматься, здесь нужно обладать выдержкой, самообладанием и тактом».





По словам Махонина, не каждый сможет « пропускать через себя негатив, который льётся», а «негатив бывает обоснованный и необоснованный, это тоже нужно понимать».





«Я комментарии фактически все читаю под своими постами. Не каждый раз решаешься на это, но нужно это делать. Не самое приятное занятие, но читаешь и положительные отзывы, которые дают силы на дальнейшую работу, — говорит Махонин. — Вижу, когда житель пишет по поводу проблемы в комментариях, тот или иной муниципалитет начинает переписываться с министерством. У меня просьба: вы мне ауру-то не портите. Перетягивание каната и футбол мне точно не хочется читать в своих соцсетях. Да и жители об этом говорят».





Как отметил губернатор, если проблема есть, нужно её решить.





«Если вы понимаете, что это не ваша компетенция, так и скажите. А если не можете точно сказать, что она не ваша, надо взять паузу. Разобраться, в рабочем порядке созвониться с тем или иным министерством, но чётко ответить на запрос жителя», — резюмировал Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.