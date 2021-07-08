Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, со 9 по 11 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

9 июля с 04:40 до 10 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Каприччио» (16+). Музыка Рихарда Штрауса, венский салон с канапе и гобеленами, Рене Флеминг в роли знатной хозяйки салона — но перед нами не «Кавалер розы», повествующий о смене эпох и уходящем времени, а гораздо более камерная одноактная опера, интеллектуальная игра в оперу об опере.

9 июля в течение дня Центральная детская библиотека приглашает на цикл игровых и познавательных мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Маленький мир, созданный любовью» (6+). В этот же день в 12:00 начнётся литературная игра по творчеству Льва Давыдычева «Маленькие фантазии» (6+).

До 10 июля проект Arte Concert транслирует концерт группы Black Rebel Motorcycle Club (18+).

10 июля в 00:00 Мюнхенская филармония под управлением Валерия Гергиева исполнит произведения Рахманинова, Бизе и Равеля (16+). Звёздный гость — пианист Юйцзя Ван.

10 июля с 04:40 до 11 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Саломея» (16+). Репутация скандальной, авангардной, потрясающей устои морали тянется за «Саломеей» уже более ста лет: опера Рихарда Штрауса унаследовала её от первоисточника, трагедии Оскара Уайльда и, несмотря на почтенный возраст, продолжает оставаться яблоком раздора между пуристами и адептами подлинного театра. Возможно, дело не только и не столько в самом знаменитом фрагменте оперы, Танце семи покрывал, который Саломея должна исполнить для вожделеющего её отчима, к финалу обнажившись полностью. Не все певицы, способные исполнить напряженнейшую партию, готовы достоверно и без ханжества сыграть всепоглощающее пробуждение женственности — эмоционально и телесно. Карита Маттила в спектакле Юргена Флимма на сцене Мет делает то и другое идеально.

До 11 июля киноцентр «Премьер» показывает «Эхо Флаэртианы» (18+) — программу лучших картин прошедшего конкурса, к которому присоединились и Best of Flahertiana — победители разных лет. Впервые на большом экране покажут фильмы, которые прошли во время фестиваля 2020 года онлайн.

До 11 июля галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» (0+).

11 июля с 04:40 до 12 июля, 03:30 TheatreHD покажет оперу-комедию «Арабелла» (16+). Роскошная постановка Отто Шенка и мастерская рука дирижёра Кристиана Тилеманна идеально подходят для лирической комедии Штрауса о путанице, переодеваниях и торжестве любви. Великая Кири Те Канава идеальна в партии Арабеллы, дочери обнищавшего аристократа, которую родители надеются выгодно выдать замуж.

11 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут оперу Пуччини «Тоска» (12+). В Венской государственной опере самым долгожданным событием сезона 2020/2021 должно было стать появление Анны Нетребко в партии оперной дивы Флории Тоски. Страстная музыкальная драма о любви и свободе — в роскошной исторической постановке 1958 года. Но из-за пандемии коронавируса сыграли только один спектакль — 13 декабря 2020 года, при пустом зале, для съёмки. Зато теперь эту раритетную «Тоску» можно увидеть в кино. За пультом — маэстро Бертран де Бийи.

11 июля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Пять столиц Европы» (12+).

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Данила Куликова «Вдохновенный воздух» (0+). На выставке представлены живописные работы, выполненные с 2016 по 2021 годы в Перми и на Сицилии.

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Геннадия Сорокина «Магия линии. Три в одном» (0+). В экспозиции будут представлены пейзажные виды Урала и Европы, портреты и декоративные работы. Это 30-я персональная выставка автора.

До 31 июля Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку картин и батиков Екатерины Безденежных (0+) и выставку музыкально-нотных дореволюционных изданий к 185-летию Петра Юргенсона (12+).

До 31 июля Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку «100 лет Коми-Пермяцкому краеведческому музею им. П. И. Субботина-Пермяка» (16+). На выставке будут представлены книги, статьи о музее, книги и наглядные пособия, изданные музеем, а также книги, посвящённые его основателю — Петру Ивановичу Субботину-Пермяку.

До 8 августа Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision показывает запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 21 августа Королевская шведская опера показывает балет «Riptide» («Водоворот») (16+) — первый крупный балет, созданный исландским хореографом и танцовщицей Хлин Хьялмарсдоттир. Впервые Шведская Королевская опера завершает сезон мировой премьерой онлайн. Riptide изображает феномен социальной изоляции. Водоворот безжалостен и опасен.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн и Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). На выставке впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музеев

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+) — интерактивную выставку для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 25 декабря Голландская национальная опера показывает эротическую мистерию «Первые люди» (18+). Сюжет интерпретирует бескомпромиссный Каликсто Бийето, а в качестве дирижёра дебютирует с оркестром Консертгебау Франсуа-Ксавье Рот. Партию Евы исполняет немецкое сопрано Аннетт Даш, а Адама — американский баритон Кайл Кетельсен. Опера содержит эротические сцены, поэтому строго 18+.

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+). Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакля Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановы.

Ежедневно можно увидеть театральный подкаст студии «Либо/либо» «В своём репертуаре» (18+). В рамках проекта записаны беседы с Кириллом Серебренниковым, Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.

Ежедневно GOGOL-Centеr показывает документальный фильм Александра Горчилина #КомуНаРусиЖитьХорошо (16+), который он снял во время экспедиции актеров по России. Тогда команда спектакля поехала в глубинку, чтобы узнать у реальных людей, «кому живется весело, вольготно на Руси».

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