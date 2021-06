Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 4 по 6 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

4 июня с 04:40 до 5 июня, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Дочь полка» (16+). Приличия против стихии чувств, итальянская виртуозность на стороне французской доблести: комическая опера Гаэтано Доницетти, написанная для Парижа, давно стала космополиткой и в постановке Лорана Пелли с успехом кочует по оперным домам всего мира. К интернациональному составу исполнителей стоит добавить и звездную гостью: в роли герцогини Кракенторп на сцену выходит великая Кэтлин Тёрнер.

4 июня в 15:00 стартует конференция на английском языке «Женское лидерство в музыкальной индустрии» (16+).

4 июня в 16:30 в частной филармонии «Триумф» в рамках программы «Флаэртиана в городе» состоится творческая встреча с Александром Архангельским (6+). Александр Архангельский поделится своим видением современного российского документального кино и ответит на вопросы аудитории.

4 и 6 июня с 17:00 и 5 июня с 12:00 на набережной Камы будут работать интерактивные площадки (0+) для детей и взрослых. Участников ждут мастер-классы, лекции, тренировки, настольные игры и многое другое. Также каждую пятницу, субботу и воскресенье с 20:00 на набережной будут работать концертные площадки, где выступят творческие коллективы Перми и края. В эти выходные зрители увидят фолк-группу «Груша», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» и камерный оркестр «Орфей».

4 июня в 18:00 и 6 июня в 14:00 музей современного искусства PERMM приглашает на паблик-арт экскурсию (6+) — пешеходную экскурсию с обзором паблик-арт объектов и разговором об истории паблик-арт программы в Перми с гидом музея. Старт экскурсионного маршрута — объект «Яблоко» (Ленина, 70).

4 июня в 18:30 в частной филармонии «Триумф» и 5 июня в 18:00 в киноцентре «Премьер» в рамках программы «Флаэртиана в городе» будет показан фильм Бориса Караджева «Из жизни памятников» (6+).

Пермский академический театр оперы и балета

4 июня в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится детский симфонический концерт (6+). Солисты — учащиеся музыкальных школ Перми и Пермского края. Дирижер — Владимир Ткаченко.

4 июня в 20:00 в театре «Сцена-Молот» студенты курса «Артист музыкально-драматического театра» Московского института современного искусства (ИСИ) и Пермского академического Театра-Театра выступят с музыкальным спектаклем Thank you for the music (12+). Зрителей ждут опыты музыкальных наблюдений по известным хитам Фредди Меркьюри, Оззи Осборна, Леди Гаги, Монсеррат Кабалье и других звезд мировой эстрады.

5 июня с 04:40 до 6 июня, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Порги и Бесс» (16+). Зарисовки из жизни рыбацкого поселка, облаченные в форму куплетов, колыбельных, блюзов и танцев, соединяются в захватывающую историю о любви. «Балладная опера» Гершвина не звучала в Мет почти тридцать лет, над премьерой работал режиссёр Джеймс Робинсон.

5 июня до 13:00 Немецкая опера на Рейне показывает балет «Простой отрывок» (16+) в хореографии Демиса Вольпи по «Партите для восьми голосов» Кэролайн Шоу.

5 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+). Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке Леонардо да Винчи снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника.

5 июня в 15:00 Краевая библиотека им.Горького приглашает на онлайн-заседание клуба «Пермский интеллигент» (6+). Участников ждёт встреча с Евгением Ашихминым, научным сотрудником АЭМ «Хохловка». Евгений Геннадьевич расскажет о своих буднях и о том, как он пришел к этой работе.

5 июня в 18:00 в Музее пермских древностей в рамках программы «Флаэртиана в городе» будет показан фильм о чукотских рыбаках «Книга моря» (12+).

5 июня в 19:00 в Музее современного искусства PERMM в рамках программы «Флаэртиана в городе» будет показан фильм «Похвальное слово Ничему» (16+). Сатирическая документальная притча о Ничто, в которой Ничто, устав от непонимания, убегает из дома и обращается к нам в первый и последний раз. История, срежиссированная сербским документалистом Борисом Митичем, снятая шестьюдесятью операторами со всего мира и рассказанная голосом Игги Попа.

5 июня в 21:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт вечеринка Soulòu (18+). Всю ночь за пультом Андрей Платонов играет соул, ритм-н-блюз, фанк, хип-хоп и нео-поп. Откроет вечер специальный гость — инструментальная соул-банда «Пальцеглазый чапыжник» с романтическим лайв-дуэтом.

С 6 июня в Краевой библиотеке им.Горького проходит выставка «Рукопись за подписью Поэта»: выставка к Дню русского языка, который отмечается с 2020 года в день рождения Александра Пушкина (12+).

6 июня с 04:40 до 7 июня, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Макбет» (16+). Анна Нетребко и Желько Лучич в жестокой и одновременно человечной опере Джузеппе Верди на сцене Метрополитен-оперы. Шекспировские страсти оказываются не чужды и музыкальной сцене: дирижёр Фабио Луизи уверенно проводит оркестр Мет через все драматичные повороты, предусмотренные Верди. Звездный каст дополняют Джозеф Каллея (Макдуф) и Рене Папе (Банко). В режиссерской интерпретации Эдриана Ноубла хорошо знакомая история предстает одновременно классической и актуальной.

6 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут видеоверсию спектакля «Сирано де Бержерак» (12+). История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время. А это значит — никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце — и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

6 июня в 19:00 в Большом зале филармонии стартует XII всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). На открытии фестиваля прозвучат признанные шедевры классической музыки — Симфония № 5 Франца Шуберта и Реквием до минор Луиджи Керубини. Выступят Академический Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Лев Конторович) и неизменный участник фестиваля всех лет — Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова.

6 июня в 20:00 в баре «Совесть» в рамках программы «Флаэртиана в городе» будет показан музыкальный фильм «Аврора» (18+).

6 июня в 21:00 Театр им. Вахтангова покажет спектакль «Евгений Онегин» (16+) по тексту Александра Пушкина в постановке Римаса Туминаса.

6 июня в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Чарующая Флоренция» (12+).

7 июня в 19:00 Центр городской культуры приглашает на лекцию «Зачем нужна природа в городе?» (12+).

Пермская арт-резиденции

До 13 июня в Пермской Арт-резиденции проходит выставка «Практики местного жизнелюбия. Дети +» (0+). Зрителей ждут скульптуры, фотографии и инсталляции.

До 14 июня в Доме художника проходит выставка выставка «Городской пейзаж (к 300-летию Перми)» (6+). Помимо картин, посетители увидят скульптуры и декоративно-прикладное искусство.

До 16 июня Софийская опера и балет транслируют оперу Джузеппе Верди «Аттила» (16+) в постановке Пламена Карталова, дирижёр — Алессандро Санджорджи.

До 18 июня Национальная опера Монпелье транслирует оперу Мари-Ив Сигнейрол «La Soupe Pop» (16+) на музыку британской культовой группы The Tiger Lillies. Постановка вдохновлена реальным опытом волонтерской работы режиссера в бесплатной столовой накануне Рождества.

До 23 июня Новая Опера имени Евгения Колобова открыла доступ к записи оперы «Пират» (16+) Винченцо Беллини в постановке Виктории Агарковой, дирижёр Андрей Лебедев.

До 26 июня Лозаннская опера выложила запись постановки Милеля Фо по оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» (16+), дирижёр Пьер Дюмуссо.

До 26 июня Нидерландская Opera Zuid открыла доступ к трансляции оперы «Человеческий голос и испанский час» (16+) на музыку Франсиса Пуленка и Мориса Равеля в постановке Беатрис Ляшоссе, дирижёр Карел Дезер.

До 30 июня в Краевой библиотеке им.Горького проходит выставка картин изостудии «Магия цвета» «Страна детства» (0+). На ней представлены портреты, пейзажи, натюрморты, вдохновлением для которых послужили места, книги, фантазии взрослого, вспоминающего себя ребёнком.

До 5 июля на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в режиссуре Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

До 8 июля оперный фестиваль в Мачерате выложил видеозапись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) в постановке Грэма Вика, дирижёр Даниэль Коэн.

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Владимир Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 14 августа портал OperaVision показывает запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданных в течение шести месяцев 160 оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляют работы скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на интерактивную выставку для детей «Неземная красота» (0+), которая представит икону и храмовую скульптуру в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Запись из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+). Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

