«ЛУКОЙЛом-ПЕРМЬ получен патент на новую технологию разрушения стойких водонефтяных эмульсий Поделиться Поделиться Твитнуть

Инженеры научно-образовательного центра совместно со специалистами «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» разработали технологию разрушения стойких водонефтяных эмульсий ультразвуковым и электромагнитным методами. Новая разработка позволит утилизировать некондиционное сырьё с получением товарной нефти, сообщают в пресс-службе компании.

Работа над проектом велась с 2018 года, в ходе реализации идеи получены три патента, последний из которых выдан в апреле. В рамках него разработчики предложили способ комбинированного обезвоживания, при котором повышение продуктивности разрушения стойких водонефтяных эмульсий достигается за счёт комбинации ультразвукового и термохимического воздействия.

Сложноразрушаемые эмульсии образуются в процессе добычи нефти при её взаимодействии с водой. Для извлечения товарной продукции используется большое количество химических реагентов при значительном потреблении электроэнергии. Новая технология позволяет сократить объёмы реагента-деэмульгатора до 30–45%, снизив при этом удельное энергопотребление на 15%.

Смоделировать процесс сепарации нефтесодержащей жидкости стало возможным благодаря мобильной установке подготовки скважинной продукции. Мобильная установка позволяет испытывать новые технологии без ущерба для производства. Она легко транспортируется и может быть использована на любом из объектов предприятия. Это уникальное оборудование выполнено специально для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Подбор оптимальных условий и режимов работы технологии разрушения стойких водонефтяных слоёв проводился на базе УППН «Павловка». Здесь разработчики смогли подобрать частоту ультразвукового воздействия, которая зависит от размера капель воды. После ультразвука в частично обезвоженную водонефтяную эмульсию подают реагент-деэмульгатор и направляют в теплообменное устройство, а в завершение нагретую смесь подвергают магнитной обработке. В результате готовый для дальнейшей обработки продукт с долей воды менее 0,5% направляют в УППН.

Экологический эффект новой разработки заключается не только в снижении потребления электроэнергии и химических реагентов. Специалисты уверены, что новые решения в области разрушения стойких слоёв, а также существующие технологии позволят предприятию вскоре полностью ликвидировать технические амбары, где хранятся водонефтяные эмульсии, тем самым значительно сократив количество вредных испарений. Так, в 2020 году такой амбар ликвидирован на УППН «Павловка», в целом же за год объём переработки промежуточных слоёв в обществе составил 30,4 тыс. т.

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