Пермский «Уралхим» опубликовал годовой экологический отчёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «ПМУ» холдинга «Уралхим» опубликовал отчёт о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2020 год. Завод уже 15 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Успешно пройдены аудиты на соответствие жёстким требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 и стандарта Protect&Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— 2020 год внёс значительные изменения в жизнь предприятий и каждого из нас. Пандемия коронавируса заставила людей уделять больше внимания своему здоровью. Отвечая на запрос общественности о прозрачности деятельности в направлении охраны природы, представляем ежегодный экологический отчёт филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. В нём мы стремимся доступно и наглядно показать работу пермского предприятия холдинга по снижению воздействия на окружающую среду.

В 2020 году компания «Уралхим» направила на природоохранные мероприятия филиала «ПМУ» 155 млн руб. без НДС, что на 10% превышает уровень 2019 года. Существенная доля расходов — оплата передачи всех стоков завода: промышленных, хозяйственно-бытовых, ливневых — на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору.

За последние пять лет объём воздействия предприятия на атмосферный воздух снизился на 32,3%. Такой ощутимый положительный эффект достигнут благодаря проведению в последние годы ремонта отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процессов, замене фильтров, а также организации необходимых мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий. В 2020 году специализированная лаборатория контролировала состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Концентрация загрязняющих веществ во всех пробах была существенно ниже установленных нормативов.

В филиале «ПМУ» нет прямой связи между объёмом производимой продукции и образованием отходов, поскольку отходы от производства продукции не образуются. Все отходы — это отходы потребления и обслуживания, ремонта оборудования. Фактическое образование отходов в 2020 году составило 1347 тонн. По сравнению с 2019 годом оно увеличилось на 643 тонны. Рост их объёма в 2020 году связан с увеличением ремонтных работ на оборудовании.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2020 году можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

С электронным вариантом документа можно ознакомиться по ссылке.

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