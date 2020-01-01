Елена Синица Порядка 24% пермских автомобилистов верит в приметы Самая популярная примета - «помыть машину - к дождю» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство пермских автомобилистов (76%) несуеверные. Но 24% всё же верит в приметы. Об этом сообщается в исследовании РГС Банка.

Согласно исследованию, наиболее популярной приметой среди пермских автомобилистов является «помыть машину – к дождю» - её отметило 33% респондентов. Примерно 28% пермяков-автомобилистов верят, что покупать авто у богатого – к успеху, а 22% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли».

Около 16% убеждены, что, если ругать машину, это может привести к её поломке. Примерно 12% не свистят в машине, потому что «денег не будет». Ещё 10% не пересчитывают деньги в машине, потому что не хотят получить штраф.

Кроме этого, в исследовании сообщается, что 71% водителей не возит в своём автомобиле никакие талисманы и сувениры на удачу, а 70% не верит в «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. Около 13% автовладельцев из Перми вполне готовы довольствоваться доставшимся при регистрации в ГИБДД номерами. И только 8% владельцев автомобиля приобрели себе особенный номер на удачу.

«Вряд ли найдется водитель, у которого не было бы своих примет относительно автомобиля и обращения с ним. Некоторые говорят с авто, дают им имена или дарят подарки. При этом самые распространенные приметы так и или иначе связаны с деньгами или расходами», — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

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