Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 2 по 4 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

2 апреля с 04:40 до 3 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Верди «Трубадур» (16+), поставленной в Мет в 1987 году Фабрицио Мелано. В главных ролях Лучано Паваротти, Шеррилл Милнз, Ева Мартон и Долора Заджик.

2 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер гитарной музыки «Шесть плюс семь» (12+). Исполнители — Григорий Новиков (Нижний Новгород) и Анастасия Бардина (Москва).

2 апреля в 19:00 творческая лаборатория TAK TO DA SCHOOL приглашает на закрытие фестиваля «Женское лицо» (16+). На закрытии подведут итоги совместного сбора средств для благотворительных фондов. После состоится концерт, который объединит две музыкальные истории: вымышленного персонажа, жену астронавта Mrs Major Tom и молодой женский дуэт Red Garnet.

2 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Стокгольм» (12+).

2 апреля в 22:00 Римско-католическая церковь (Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) приглашает на концерт «Passio Christi: органная музыка страстей Христовых» (18+).

Пермский краеведческий музей

С 3 апреля Дом Мешкова приглашает на выставку «Оленьи рога», «сорочьи ножки» и «звёзды». Коми-пермяцкий традиционный костюм и его современные образы» (0+). На выставке представлен праздничный традиционный костюм, а также орнаментированные предметы одежды — пояса, варежки, перчатки, чулки — из коллекции Пермского краеведческого музея.

3 апреля с 04:40 до 4 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Вертер» (16+) Жюля Массне. В главных ролях Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош и другие.

3 апреля в 13:00 Краевая библиотека им.Горького приглашает на презентацию книги руководителя клуба «Человек и мир» Екатерины Нечаевой «На другой стороне» (16+).

3 апреля в 16:45 телеканал «Россия Культура» покажет фильм Валерия Тимощенко «О времени и о реке. Чусовая» (12+), который снимался в Пермском крае. В фильм вошли не только съемки природы, но и беседы с людьми, которые живут на берегах реки.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

3 апреля в 18:00 в Органном концертном зале оркестр волынщиков City Pipes представляет новую программу «Легенды Ирландии. Возвращение» (6+). В программе традиционные кельтские, ирландские и шотландские мелодии.

3 и 4 апреля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского приглашает на премьеру оперы Жоржа Бизе «Кармен» (16+). Версия «Кармен» в постановке режиссёра Константина Богомолова, дирижёра Филиппа Чижевского и сценографа Ларисы Ломакиной обещает дать новый взгляд на хрестоматийную партитуру. Она станет первой крупной оперной постановкой Богомолова, который отказывается от привычных речитативов и возвращает опере диалоги.

3 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» выступит оркестр классической гитары Grand (12+).

4 апреля с 04:40 до 5 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Любовный напиток» (16+). Анна Нетребко, Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень в искрометной опере Гаэтано Доницетти на сцене Метрополитен-оперы. За дирижёрским пультом — Маурицио Бенини.

4 апреля в 12:00 в Краевой библиотеке им.Горького пройдёт праздник Пасхи с Немецким читальным залом. В программе праздника: история о пасхальном зайце, конкурсы, песни, игры, мастер-класс по украшению пасхальных яиц и впервые — театр «Камишибай».

4 апреля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут #АртЛекторийВКино — зрители увидят фильм «Воскресение в искусстве» (12+). Новый фильм Фила Грабски рассказывает о воскресении Христа — самом значительном событии в истории христианской цивилизации — через образы мирового искусства.

4 апреля в 15:00 в Краевой библиотеке им.Горького пройдёт мастер-класс по изготовлению тряпичных игровых кукол (12+).

4 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку «Совместность» (0+) — итог продолжительной программы для детей с особенностями ментального развития и их родителей. Выставка «Совместность» была создана в рамках проекта «Собери коллекцию» — образовательной программы о современном искусстве, где дети исследовали произведения из коллекции PERMM и создавали собственные. На занятиях проекта ребята и их родители знакомились с работами Александра Бродского, Сергея Горшкова, Ольги и Александра Флоренских, Энвиля Касимова и других художников и создавали свои работы, используя техники и материалы «русского бедного».

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

До 11 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры «Да здравствует женщина!»

До 14 апреля киноцентр «Премьер» показывает фильм открытия Берлинского кинофестиваля (2020) «Мой год в Нью-Йорке» (16+). Фильм рассказывает о юной Джоанн, которая устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Втайне она мечтает писать и разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который, как мудрый старый профессор, готовит её к финальному экзамену во взрослую жизнь.

До 16 апреля в Пермской арт-резиденции проходит выставка произведений Валентина Жданова «Графика: монолог художника» (0+). На выставке представлен рисунок как основной вид графики, выполненный в разных материалах: карандаш, соус, пастель, акварель.

Пермская арт-резиденции

До 30 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на 14-й юмористический проект под общим названием «12 стульев» (12+). С каждым разом в этот проект входят новые имена и участники. На нынешней выставке представлено более 70 работ пермских авторов, выполненных в разных техниках.

До 30 апреля на сайте Пермской художественной галереи можно увидеть виртуальную выставку «Очарование Крымом» (0+). Крым века ХХ-го представляют картины кисти Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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