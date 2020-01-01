«Азот» дал старт новому конкурсу в рамках фестиваля «Наука Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с Управлением образования администрации города Березники проводят фестиваль «Наука Лайт», посвящённый Году науки и технологий в России. В рамках фестиваля объявлен городской конкурс «донаучных» открытий «Открывашки» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Березники, сообщает пресс-служба предприятия.

Перед конкурсом стоят задачи создать условия для познавательно-исследовательской деятельности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, сформировать сообщества педагогов и детей, занимающихся опытно-экспериментальной деятельностью.

Конкурс «Открывашки» проводится дистанционно, в два этапа. Первый — приём заявок и конкурсных материалов (видеовизиток). Второй — конкурсные испытания. Участникам необходимо будет представить на суд жюри демонстрацию одного опыта естественнонаучной направленности и показать лучший результат в конкурсных испытаниях — собрать действующий электроприбор из предложенных деталей, ответить на вопросы, доказать или опровергнуть предложенную гипотезу.

Победители и призёры будут определяться по наибольшему количеству набранных по всем конкурсным испытаниям баллов. Дипломы и ценные призы предоставляет филиал «Азот». Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Управления образования и в группе «ВКонтакте» «Березники.edu».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Наша задача — пробудить интерес к научным открытиям ещё в детском возрасте. Сейчас, в век цифровизации, важно дать дополнительные возможности для развития наших детей. Поэтому и в качестве призов выбрано оборудование для интерактивных занятий: это обучающие игры, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры.

«Открывашки» — это уже второе мероприятие в рамках фестиваля «Наука Лайт». Ранее в детском саду №29 прошёл конкурс «Профик-2021», на который было заявлено почти 200 творческих работ. Тема конкурса — профориентация.

В рамках фестиваля «Наука Лайт» филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» закупил мобильный планетарий для проведения тематических занятий. Он будет базироваться в Центре научно-технического творчества, и пользоваться им смогут воспитанники детских садов и школьники всего города.

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