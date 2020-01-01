Под амнистию в Прикамье попадут более 60 тыс. гаражей Закон о «гаражной амнистии» принят Госдумой в третьем чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект «О гаражной амнистии». Документ призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

Эксперты считают, что в законопроекте учтены как пожелания граждан, так и позиция органов власти.

В частности, регионы не раз подчёркивали наличие большого количества неоформленных гаражей, что создавало и создаёт социальную напряжённость среди их владельцев. Ведь зарегистрировать свои права сейчас можно только по решению суда. Законопроект предложил решение вопроса.

Если земля, на которой расположен гараж, находится в ведении государства, то предоставление земельных участков в собственность граждан будет осуществляется бесплатно, а в случае если участок ограничен в обороте — в аренду с установлением арендной платы не выше размера земельного налога на такой участок.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража в Управление Росреестра по Пермскому краю должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.

Важная деталь: проект определяет порядок оформления гражданами — владельцами индивидуальных гаражей и гаражей-боксов, возведённых до 30 декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации), и занятых ими земельных участков.

По предварительной оценке, под амнистию на территории Пермского края могут попасть более 60 тыс. гаражей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года.

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