Мария Сыропятова Долги пермских компаний за 2020 год выросли на 16,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила на 1 января 2021 года 1,254 трлн руб., что на 16,8% больше, чем было на начало 2020 года. При этом просроченная составляющая — 4,7%. В начале прошлого года она была 4,4% от общей суммы задолженности. Такие данные публикует Пермьстат.

Кредиторская задолженность выросла за 2020 год на 10,3%: на начало периода она составляла 435,1 млрд руб., а на конец — 480,2 млрд руб. Просроченные неплатежи составляют 43,9 млрд руб., что является 9,2% от всего объёма кредиторской задолженности.

В промышленном производстве на 1 января 2021 года кредиторская задолженность составила 314 млрд руб., что на 9,4% меньше, чем в начале 2020 года.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 90,7%, в том числе 21,9% — задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 января 2021 года сложилась в сумме 774,3 млрд руб., что на 21,3% больше, чем на начало периода 2020 года.

Сумма просроченных неплатежей — 14,8 млрд руб., или 1,9% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам.

Дебиторская задолженность достигла 450,6 млрд руб., что на 11% больше, чем на начало 2020 года. Объём просроченных дебиторских неплатежей сложился в размере 30,7 млрд руб., что немногим больше, чем год назад (30 млрд руб.).

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