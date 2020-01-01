Теодор Курентзис вновь войдёт в губернаторский совет по культуре В минкульте пояснили, что его исключение было связано с изменением статуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис будет включён в состав совета по культуре при губернаторе в новой должности.

«В связи со сменой главы региона актуализируются документы, в том числе состав совета по культуре, — пояснили в краевом минкульте. — Так как Теодор Курентзис в документе был указан как художественный руководитель театра (кем он сейчас не является), документ необходимо было изменить. После того как будут подписаны необходимые бумаги, он будет включён в состав совета как художественный руководитель Дягилевского фестиваля».

Напомним, указ губернатора, которым изменился состав совета, был опубликован в конце прошлой недели. Из состава совета исключили, кроме Курентзиса, бывшего вице-премьера Антона Клепикова и экс-руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова. В состав совета вошли советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова и экс-глава Перми Дмитрий Самойлов, который сменил Клепикова в краевом правительстве.

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