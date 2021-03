Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти длинные выходные, с 5 по 8 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 по 14 марта Выставочный центр «Пермская ярмарка» приглашает на художественную выставку «АРТ-Пермь» (0+). Свои работы представят художники, скульпторы, фотографы, ювелиры из Перми, а также галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга. Всего 130 участников из 37 городов России и пяти стран. Посетителей ждут многочисленные мастер-классы: в программе роспись по дереву акрилом, обработка поделочных камней, икебана, японская живопись суми-э, оригами и икэбана, а также цикл встреч с художником Николаем Цветковым.

5 марта с 04:40 до 6 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Волшебная флейта» (6+). Сказочное настроение создает вокальный ансамбль — Голда Шульц (Памина), Кэтрин Льюик (Царица Ночи), Чарльз Кастроново (Тамино), Маркус Верба (Папагено), Кристиан ван Хорн (Оратор) и Рене Папе (Зарастро).

5 марта в 11:00 частная филармония «Триумф» приглашает на экологический фестиваль «Эко-Волна» (6+). Зрителей ждут выступления экспертов, мастер-классы, живая музыка и показ мод.

5 марта в 16:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на презентацию фотовыставки «Старая Гайва» (16+).

5, 6 и 7 марта в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на вечер балетов: «Озорные песни», «Вариации на тему рококо» и «Шут» (12+).

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

5 марта в 19:00 Органный концертный зал приглашает на концерт «Королевы красоты» (6+).

5 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Версаль» (12+).

С 6 по 8 марта мультимедийный парк «Россия — моя история. Пермский край» приглашает на экскурсии, мастер-классы и концерт: 6 марта — мастер-классе «Весенние цветы», 7 марта экскурсии «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (особенности женского костюма в эпоху Романовых) и «Женщинам военной поры посвящается» (жизнь женщин Молотовской области во время Великой Отечественной войны): посетители узнают, какими мужскими профессиями в короткое время овладевали женщины, сколько часов длилась рабочая смена, что отправляли на фронт и как женщины управляли нашим городом. Главным событием 8 марта станет концерт «Праздник весны, красоты и любви» с участием солистов Пермской краевой филармонии. Подробности в группе парка ВКонтакте.

С 6 по 8 марта с 15:00 пройдёт международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия «Не виновата» (18+). В музыкальной программе: американские инди-рокеры Cloud Nothings, а также отечественные коллективы Jars, Pussy Riot, «СБПЧ», Sonic Death, «Позоры» и другие.

6 марта с 04:40 до 7 марта, 03:30 TheatreHD покажет оперу Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» (16+). Исполнители: Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур.

6 и 7 марта с 12:00 Завод им. Шпагина станет площадкой для фестиваля RED Market (0+). Посетителей традиционно ждут коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров и ремесленников из Перми и других городов, насыщенная программа воркшопов — от грядки с зеленью на подоконнике и до главных трендов моды весна-лето 2021, музыкальная сцена, food-зона и многое другое.

6 марта в 13:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на встречу «Трое + один» (16+). В программе: чтение стихов Константина Вотинова, исполнение песен на слова автора (вокалисты Любовь Шалкеева, Зоя Сибирякова и Зоя Ферстина).

6 марта в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт Танцевальный салон (0+). Исторические танцы начала ХХ века покажут участники студии исторического танца «Велада», а для всех желающих они проведут мастер-класс по танцам.

6 марта в 14:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на встречу с художником Константином Баталовым на заседании творческого объединения «Человек и мир» (16+).

6 марта в 18:00 Органный концертный зал приглашает на концерт Аргишти Арутюняна (армянский дудук) «Выше Арарата» (6+).

6 марта в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концертную программу «Любовь — волшебная страна» (12+). Популярные музыкальные произведения из советских фильмов прозвучат в исполнении артиста Пермского академического Театра-Театра Альберта Макарова и джазового пианиста Александра Колесникова.

До 7 марта галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Ольги Пешковой «Тотальная акварель» (6+). В своих работах Ольга Пешкова выступает как художник лирическо-поэтического городского и ландшафтного пейзажа.

До 7 марта музей PERMM приглашает на фотовыставку «Внимания» (12+). 14 пермских подростков рассказывают 14 историй о мире, в котором они живут, и о самих себе. Форма высказывания — портреты, ставшие итогом работы с психологом Анастасией Механошиной и визуальным выражением серьезных размышлений.

С 7 марта Краевая библиотека им. Горького приглашает гостей на выставку к юбилею Андрея Миронова (16+).

С 7 марта Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку картин «Красота цветов и женщин» (12+).

7 марта в 01:00 британская группа Black Country, New Road презентует новый альбом «For The First Time» (18+) в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

7 марта с 04:40 до 8 марта, 03:30 TheatreHD покажет оперу Антонина Дворжака «Русалка» (12+) в постановке Отто Шенка. Дворжак писал «Русалку» в 1900 году, и в основе либретто Ярослава Квапила та же легенда, что послужила основой одной из самых известных сказок Ганса Христиана Андерсена, только вместо моря и экзотической морской ведьмы — лес, озеро и привычная славянской душе Баба Яга (Ежибаба).

7 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр Кристалл IMAX покажут трансляцию оперы «Князь Игорь» (16+) в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижёр — Джанандреа Нозеда.

7 марта в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт спектакль-концерт «Нафталиновые танцы» (16+).

7 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Тракайский замок» (12+).

С 8 марта в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проходит «Масленичная неделя» (0+). Каждый день с 8 по 12 марта в музее будут разыгрываться все основные события масленичной недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры, катание с гор. Гости разучат масленичные песни и кричалки на встречу, обход дворов и прощание. Программы построены на этнографических материалах, собранных в разных районах Пермского края. Поскольку каждый день масленичной недели имел свои особенности, то и программы будут отличаться.

8 марта с 04:40 до 9 марта, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы» (16+). Исполнители: Леонтина Прайс, Джузеппе Джакомини, Лео Нуччи и Бональдо Джайотти.

8 марта в 13:00 в Пермской арт-резиденции стартует масленичный фестиль искусств «Вокруг да около» (0+). В программе будут представлены фрагменты событий всей фестивальной недели от всех участников. А это: камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Воскресение», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль песни и танца «Ромэн», ансамбль «Ба-ба-ту», Никита Савостин, Владимир Печенкин, Мария Савостина, Андрей Киряков.

8 марта в 15:00 киноцентр «Премьер» бесплатно покажет фильм о чемпионке мира по фридайвингу «Один вдох» (12+).

8 марта в 15:00 и 21:00 певица Полина Гагарина представит свое новое шоу «Смотри» (18+).

8 марта в 18:00 Концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества в рамках фестиваля «Вокруг да около» приглашает на музыкальный спектакль «Разговоры» (6+).

8 марта в 18:00 Органный концертный зал приглашает на концертную программу ансамбля «Хорус-Квартет» «Нет для любви преград» (6+).

8 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Замки Луары» (12+).

До 12 марта все желающие могут увидеть оперу Жюля Массне о любви, деньгах и смерти «Манон» (16+) в интерпретации режиссёра Дэвида Беша.

До 25 марта Дом актёра приглашает на выставку работ пермских фотохудожников Джин Сугуи /Jean Sugui и Клода Д. / Claude D. «Есть!» (0+). Молодые авторы представляют совместную коллекцию работ, в которых яркие эмоции энергетического порыва, выполненные в формате арт-фотографии, органично совмещаются с романтическими, реалистичными кадрами из повседневной жизни.

Facebook

До 31 марта Центр городской культуры приглашает на выставку живописи Нины Горлановой «Кто мы, куда мы плывём» (0+).

До 31 марта в Доме Мешкова проходит выставка работ художника-камнереза Виталия Гнатюка (0+).

До 31 марта Библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 2 апреля в Творческой лаборатории «Так-то da school» (Старокирпичный переулок) проходит мультимедийная выставка «Женское лицо» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

