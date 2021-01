Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 29 по 31 января Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 января по 14 марта Пермская арт-резиденция приглашает на выставку Германа Столбова-Anton «Хроники села Верх-Иньва. Душа, обереги, обитатели» (0+). Проект представит авторские фотографии, созданные за время многолетних поездок в Коми-Пермяцкий округ Пермского края, а куклы-обереги Надежды Столбовой добавят атмосферу глубинки Пермского края.

С 29 января по 11 апреля галерея частных коллекций «Уникум» приглашает на выставку «Антология русской графики ХХ века» (16+).

29 января с 04:40 до 30 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Верди «Фальстаф» (16+) в постановке The Met.

29 января в 14:00 электронная джазовая группа The Cinematic Orchestra (18+) выступит в Королевском фестивальном зале Британии. Группа сыграет песни с нового альбома To Believe, а также свои хиты. Билеты от 23,5 доллара.

Вконтакте

29 января в 19:00 на сцене ДК им. Солдатова состоится совместный концерт популярного актёра и музыканта, победителя телевизионных проектов, заслуженного артиста России Евгения Дятлова и пермского хора «Млада» под управлением заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой (12+).

29 января в 20:00 Центр городской культуры приглашает всех присоединиться к видеоконференции, в рамках которой состоится финисаж выставки «Прямая речь» (16+) и дискуссия, где планируется обсудить итоги и вопросы, возникшие в ходе подготовки и проведения выставки.

29 января в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Сан-Суси (Потсдам)» (12+). Стоимость 200 рублей.

30 января в 01:00 пройдёт благотворительный фестиваль Charity Festival (18+). Выручка с концерта отправится в фонды, которые занимаются борьбой с голодом. Билеты от 15 фунтов.

30 января в 01:00 и 07:00 музыкант Адам Ламберт (18+) устроит не один концерт, а сразу два — чтобы каждый фанат смог насладиться шоу в удобное ему время. Ламберт обещает исполнить песни с прошлогоднего альбома «Velvet», а также спеть старые хиты. Билеты от 18,5 долларов.

30 января с 04:40 до 31 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке The Met.

30 января в 07:00 нью-йоркская мультиинструменталистка Летиция Тамко (18+), известная под своим псевдонимом Vagabon, проведет онлайн-концерт. Билеты от 12 долларов.

30 января в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на презентацию книги психолога Светланы Ивановой «Конструктор для создания отношений» (16+).

30 января в 13:00 частная филармония «Триумф» приглашает на V Всероссийский фестиваль искусства фламенко Flamenco-weekend (6+). Фестиваль объединяет танцоров и музыкантов фламенко из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Специальными гостями фестиваля станут лучшие исполнители фламенко в России — Алексей Стародубцев и Светлана Рудник (Москва).

30 января в 14:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на урок по вокалу от автора проекта «Музыкальный роман в Горьковке» солистки Пермского театра оперы и балета Татьяны Каминской (12+).

30 и 31 января в 18:00 Пермский академический Театр-Театр приглашает на премьеру спектакля «Таланты и поклонники» (16+) по одноименной пьесе Александра Островского. Режиссёр спектакля — Марат Гацалов.

30 января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках фестиваля Flamenco-weekend зрители увидят перформанс по поэме Роберта Рождественского «До твоего прихода» (6+).

30 и 31 января в 20:00 театр «Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Сатурн» (16+) режиссёра Андрея Стадникова, автора масштабного проекта «Родина», получившего в 2018 году спецприз жюри «Золотой Маски» за «Эксперимент, ставший открытием».

30 января в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Петергоф» (12+). Стоимость 200 рублей.

31 января в 00:00 нидерландская джазовая певица Каро Эмеральд (18+) даст акустический концерт вместе с участниками собственной группой. Трансляция будет вестись из амстердамской студии Electric Monkey.

31 января с 04:40 до 1 февраля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Верди «Риголетто» (16+) в постановке The Met.

31 января в 07:00 американский рэпер и продюсер Flying Lotus (18+) выступит с эксклюзивным лайв-сетом на платформе Bandsintown Plus. Билеты от 7 долларов.

31 января в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на концерт «Популярная классика на домрах» (16+).

С 31 января по 14 февраля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Международный день ювелира» (16+). В экспозиции книги и фотоальбомы по ювелирному делу на английском и немецком языках

31 января в 16:00 и 18:00 TheatreHD покажет балет «Онегин» (12+) в постановке британского хореографа Джона Крэнко.

31 января в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Гамбург» (12+). Стоимость 200 рублей.

1 февраля в 19:00 Органный концертный зал приглашает на концерт «Джаз & Степ» «BO» Jazz Band (6+) с учестием вокалистов и степ-танцоров Полины и Игоря Ямпольских.

До 21 февраля киноцентр «Премьер» будет показывать отреставрированную версию последнего фильма Федерико Феллини «Голос луны» (16+).

До 24 февраля в киноцентре «Премьер» в рамках ретроспективы фильмов Ларса фон Триера зрители увидят фильм-притчу «Рассекая волны» (18+) и единственный фильм режиссёра, снятый в комедийном жанре, «Самый главный босс» (16+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.