Афиша новогодних каникул
Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти длинные выходные, с 31 декабря по 10 января
31 декабря портал «Культура.РФ» проведёт новогоднюю онлайн-экскурсию «Когда приходит Новый год: XIX столетие» (0+).
31 декабря с 04:40 до 1 января, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Риголетто» (16+) из Мет.
31 декабря в 12:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию балета «Щелкунчик» (6+) в хореографии Юрия Григоровича.
31 декабря в 15:00 и 19:00, 2 января в 14:00 и 18:00 Театр-Театр приглашает на «Концерт для мам» (12+).
С 31 декабря по 7 января пространство отдыха «ПермьПарк» проведёт цикл новогодних онлайн-мероприятий (0+). 31 декабря в 12:00 маленькие подписчики смогут побывать в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. Под их руководством дети создадут ёлочную игрушку и приготовят сладкий «оливье». С 1 по 4 января в 20:00 ребят ждёт путешествие в мир сказок Гофмана и Андерсена. Дед Мороз расскажет ребятам истории о Щелкунчике и Снежной королеве. 6 января в 18:00 праздничный эфир телеканала «Мороз TV» продолжат «Легенды Рождества». Четыре ангела поведают зрителям о старинных преданиях, среди которых повествование о Вифлеемской звезде. 7 января в 19:00 зрителей ожидает большой «Рождественский концерт» с участием артистов «ПермьКонцерт», для которого ранее в пермских парках прошли праздничные съёмки. Балалаечник Андрей Киряков исполнит композицию «Валенки» в саду им. Миндовского, а фолк-группа «Груша» споет песню «Зимушка-зима» на фоне сада им. Свердлова. Световые объекты парка «Счастье есть» стали фоном для выступления ансамбля «Воскресенье». Главным сюрпризом концерта станут творческие дуэты артистов. Зрителей «ПермьПарк» ждет музыкальная встреча с Марией Савостиной, Владимиром Печёнкиным, ансамблями «Ромэн», «Ба-Ба-Ту», «Ярмарка» и оркестром «Орфей».
31 декабря в 18:00 стартует электронный фестиваль Tomorrowland (18+). В программе Major Lazer, Дэвид Гетта, Армин ван Бюрен, Мартин Гаррикс и другие. Стоимость билетов 20 евро.
1 января в 02:00 пройдёт концерт Кайли Миноуг (18+). Стоимость билетов 17,5 евро.
1 января в 02:00 пройдёт концерт Kiss (18+). Стоимость билетов 39.99 долларов.
1 января в 03:45 пройдёт концерт Дэвида Гетты (18+).
1 января с 04:40 до 2 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Эрнани» (16+).
1 января в 08:00 пройдёт концерт Джастина Бибера (18+). Стоимость билетов 2393 рубля.
2 января с 04:40 до 3 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Трубадур» (16+).
С 2 по 7 января в малом театральном зале Завода Шпагина состоится гостевой иммерсивный спектакль для детей и взрослых «История одного чуда» (0+ от 3 лет).
3 января в 01:00 пройдёт концерт экс-участника One Direction Лиама Пейна (18+). Стоимость билетов 15 долларов.
3 января с 04:40 до 4 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Бал-маскарад» (16+).
3, 4, 5 и 6 января Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балет «Щелкунчик» (6+).
4 января с 04:40 до 5 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Любовный напиток» (16+).
С 4 по 10 января Завод им. Шпагина приглашает на арт-фестиваль «12» (6+ от 10 лет). «Кологод Сварога», «На Волю…!», «Солнце красное», «Елки-Месяцы», «Костер» — 17 работ представят на арт-фестивале ландшафтные дизайнеры, архитекторы, художники и скульпторы.
4 января в 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на «Концерт в свитерах» (6+) группы «Смирный и друзья».
5 января в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Сирано де Бержерак» (18+). Многоликий Джеймс Макэвой перевоплощается в острослова, дуэлянта и романтика Сирано.
5 января в 22:00 московская группа Anacondaz (18+) выступит в клубе «Известия Hall» с онлайн-трансляцией события на платформе Lookport в формате 360 градусов. Билеты от 500 рублей.
6 января в 21:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Музыка Рождества» (6+). Зрители услышат ирландские, шотландские, английские, польские, чешские, греческие колядки, григорианский хорал и рождественские гимны, а также средневековые мелодии, авторские композиции в переложении для двух кельтских арф.
7 января в 11:00, 14:00, 17:00 театр «Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Лесная биржа» (6+ от 9 лет) — это первая театральная сказка на тему финансовой грамотности от режиссёра Данилы Чащина.
7 января в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию балета «Щелкунчик и Мышиный Король» (18+).
7 января в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Christmas songs by Фрэнк Синатра» (6+).
9 января в 04:00 пройдёт сборный концерт в честь дня рождения Дэвида Боуи (18+), в котором примут участие Трент Резнор, Гэри Олдман, Duran Duran, Yungblud и другие. Стоимость билетов 1849 рублей.
9 января в 07:00 пройдёт концерт Sevendust (18+). Стоимость билетов 17 долларов.
9 января в 19:00 Пермский театр оперы и балета им.П.И.Чайковского приглашает на Рождественский концерт хора (6+).
10 января в 06:30 пройдёт онлайн-концерт Джоан Баэз (18+). Стоимость билетов 18 долларов.
До 10 января Завод им. Шпагина ждёт гостей на фестиваль СНЕГОWEEK (0+). Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения: гости, пришедшие со своими коньками, смогут проскользить вокруг дрезины и больших елей по глади необычного по форме катка, прокатиться на своих ледянках с ветерком с горки-паровоза и порадовать малышей играми в детской ледовой зоне.
До 10 января пройдут несколько онлайн-экскурсий (12+), например, «Замки Луары», «Фаберже», «Большой Кремлёвский дворец» и другие. Стоимость 200 рублей.
До 10 января в филиалах Пермского краеведческого музея проходят программы для посетителей самого разного возраста. Экскурсии, занятия и мастер-классы, приуроченные к зимним праздникам, пройдут в «Детском музейном центре», Осинском краеведческом музее, «Доме Пастернака», музее «Хохловка» и Историческом парке.
До 13 января художественная галерея «Пермский период» приглашает на новогоднюю выставку-ярмарку «Сны в зимнюю ночь» (0+).
До 13 января в рамках Рождественского фестиваля пройдёт ряд интересных концертов. 31 декабря в 18:00 выступит «Хорус-квартет» (6+), 3 января в 15:00 зрители увидят музыкальный спектакль «Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов» (6+), 4 января в 15:00 состоится музыкально-литературная программа «Маленький принц» (6+). 6 января в 18:00 зрителей ждёт «Вечер накануне Рождества» (6+), а 7 января в 18:00 Уральский камерный хор выступит с программой «Рождество Христово» (6+). Подробную программу фестиваля можно найти на сайте филармонии.
До 17 января Пермский дом народного творчества «Губерния» на площадке Центрального выставочного зала проводит выставку Ирины Андреевой «Притяжение зимы» (0+).
До 20 января киноцентр «Премьер» приглашает на фотовыставку «Три белых коня» (0+), посвященную очарованию трех зимних месяцев.
До 27 января Пермская арт-резиденция приглашает на фотовыставку Марины и Анатолия Долматовых. Проект «Красота повседневности» (0+) возник как отклик на 2020 год и предлагает насладиться моментами жизни, лучшими видами природы и личными воспоминаниями.
До 29 января Пермская арт-резиденция приглашает на выставку «Следующая станция» (0+) молодого художника Елизаветы Юшковой. В экспозиции представлено около 40 живописных работ, объекты, инсталляция.
До 28 февраля в четырёх районах Перми будут работать уличные выставки, в состав которых вошли репродукции графики Бориса Ермолаева, работ Зои Матвеевой-Мостовой и Аркадия Амирханова, пейзажей XVIII — XXI веков (0+). На площади перед Дворцом культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе разместилась выставка репродукций рисунков пермского художника-графика Аркадия Амирханова «Новогодье» из коллекции Пермской художественной галереи. На бульваре Советской армии в Свердловском районе можно увидеть выставку репродукций работ Зои Матвеевой-Мостовой. На площади Дружбы в Мотовилихинском районе установили стенды с репродукциями графики Бориса Ермолаева. В сквере Александра Невского в Кировском районе Перми и на площади перед клубом «Юбилейный» в поселке Новые Ляды во время пешей прогулки можно будет посетить выставки репродукций пейзажей XVIII — XXI веков.
Ежедневно в Театральном сквере у Пермского театра оперы и балета можно увидеть «Ёлку невероятных пожеланий» (0+). Впервые художественное оформление городской ёлки придумали пермские семьи вместе с художниками и педагогами музея PERMM. В рамках зимней арт-резиденции музея дети-художники придумали фантастические новогодние пожелания и превратили их волшебные фигуры для огромной ёлки в Театральном сквере.
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