Афиша новогодних каникул Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти длинные выходные, с 31 декабря по 10 января Поделиться Поделиться Твитнуть

31 декабря портал «Культура.РФ» проведёт новогоднюю онлайн-экскурсию «Когда приходит Новый год: XIX столетие» (0+).

31 декабря с 04:40 до 1 января, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Риголетто» (16+) из Мет.

31 декабря в 12:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию балета «Щелкунчик» (6+) в хореографии Юрия Григоровича.

31 декабря в 15:00 и 19:00, 2 января в 14:00 и 18:00 Театр-Театр приглашает на «Концерт для мам» (12+).

С 31 декабря по 7 января пространство отдыха «ПермьПарк» проведёт цикл новогодних онлайн-мероприятий (0+). 31 декабря в 12:00 маленькие подписчики смогут побывать в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. Под их руководством дети создадут ёлочную игрушку и приготовят сладкий «оливье». С 1 по 4 января в 20:00 ребят ждёт путешествие в мир сказок Гофмана и Андерсена. Дед Мороз расскажет ребятам истории о Щелкунчике и Снежной королеве. 6 января в 18:00 праздничный эфир телеканала «Мороз TV» продолжат «Легенды Рождества». Четыре ангела поведают зрителям о старинных преданиях, среди которых повествование о Вифлеемской звезде. 7 января в 19:00 зрителей ожидает большой «Рождественский концерт» с участием артистов «ПермьКонцерт», для которого ранее в пермских парках прошли праздничные съёмки. Балалаечник Андрей Киряков исполнит композицию «Валенки» в саду им. Миндовского, а фолк-группа «Груша» споет песню «Зимушка-зима» на фоне сада им. Свердлова. Световые объекты парка «Счастье есть» стали фоном для выступления ансамбля «Воскресенье». Главным сюрпризом концерта станут творческие дуэты артистов. Зрителей «ПермьПарк» ждет музыкальная встреча с Марией Савостиной, Владимиром Печёнкиным, ансамблями «Ромэн», «Ба-Ба-Ту», «Ярмарка» и оркестром «Орфей».

31 декабря в 18:00 стартует электронный фестиваль Tomorrowland (18+). В программе Major Lazer, Дэвид Гетта, Армин ван Бюрен, Мартин Гаррикс и другие. Стоимость билетов 20 евро.

1 января в 02:00 пройдёт концерт Кайли Миноуг (18+). Стоимость билетов 17,5 евро.

1 января в 02:00 пройдёт концерт Kiss (18+). Стоимость билетов 39.99 долларов.

1 января в 03:45 пройдёт концерт Дэвида Гетты (18+).

1 января с 04:40 до 2 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Эрнани» (16+).

1 января в 08:00 пройдёт концерт Джастина Бибера (18+). Стоимость билетов 2393 рубля.

2 января с 04:40 до 3 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Трубадур» (16+).

С 2 по 7 января в малом театральном зале Завода Шпагина состоится гостевой иммерсивный спектакль для детей и взрослых «История одного чуда» (0+ от 3 лет).

3 января в 01:00 пройдёт концерт экс-участника One Direction Лиама Пейна (18+). Стоимость билетов 15 долларов.

3 января с 04:40 до 4 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Бал-маскарад» (16+).

3, 4, 5 и 6 января Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балет «Щелкунчик» (6+).

4 января с 04:40 до 5 января, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Любовный напиток» (16+).

С 4 по 10 января Завод им. Шпагина приглашает на арт-фестиваль «12» (6+ от 10 лет). «Кологод Сварога», «На Волю…!», «Солнце красное», «Елки-Месяцы», «Костер» — 17 работ представят на арт-фестивале ландшафтные дизайнеры, архитекторы, художники и скульпторы.

Вконтакте

4 января в 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на «Концерт в свитерах» (6+) группы «Смирный и друзья».

5 января в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Сирано де Бержерак» (18+). Многоликий Джеймс Макэвой перевоплощается в острослова, дуэлянта и романтика Сирано.

5 января в 22:00 московская группа Anacondaz (18+) выступит в клубе «Известия Hall» с онлайн-трансляцией события на платформе Lookport в формате 360 градусов. Билеты от 500 рублей.

6 января в 21:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Музыка Рождества» (6+). Зрители услышат ирландские, шотландские, английские, польские, чешские, греческие колядки, григорианский хорал и рождественские гимны, а также средневековые мелодии, авторские композиции в переложении для двух кельтских арф.

7 января в 11:00, 14:00, 17:00 театр «Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Лесная биржа» (6+ от 9 лет) — это первая театральная сказка на тему финансовой грамотности от режиссёра Данилы Чащина.

7 января в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию балета «Щелкунчик и Мышиный Король» (18+).

7 января в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Christmas songs by Фрэнк Синатра» (6+).

9 января в 04:00 пройдёт сборный концерт в честь дня рождения Дэвида Боуи (18+), в котором примут участие Трент Резнор, Гэри Олдман, Duran Duran, Yungblud и другие. Стоимость билетов 1849 рублей.

9 января в 07:00 пройдёт концерт Sevendust (18+). Стоимость билетов 17 долларов.

9 января в 19:00 Пермский театр оперы и балета им.П.И.Чайковского приглашает на Рождественский концерт хора (6+).

10 января в 06:30 пройдёт онлайн-концерт Джоан Баэз (18+). Стоимость билетов 18 долларов.

До 10 января Завод им. Шпагина ждёт гостей на фестиваль СНЕГОWEEK (0+). Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения: гости, пришедшие со своими коньками, смогут проскользить вокруг дрезины и больших елей по глади необычного по форме катка, прокатиться на своих ледянках с ветерком с горки-паровоза и порадовать малышей играми в детской ледовой зоне.

До 10 января пройдут несколько онлайн-экскурсий (12+), например, «Замки Луары», «Фаберже», «Большой Кремлёвский дворец» и другие. Стоимость 200 рублей.

До 10 января в филиалах Пермского краеведческого музея проходят программы для посетителей самого разного возраста. Экскурсии, занятия и мастер-классы, приуроченные к зимним праздникам, пройдут в «Детском музейном центре», Осинском краеведческом музее, «Доме Пастернака», музее «Хохловка» и Историческом парке.

До 13 января художественная галерея «Пермский период» приглашает на новогоднюю выставку-ярмарку «Сны в зимнюю ночь» (0+).

До 13 января в рамках Рождественского фестиваля пройдёт ряд интересных концертов. 31 декабря в 18:00 выступит «Хорус-квартет» (6+), 3 января в 15:00 зрители увидят музыкальный спектакль «Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов» (6+), 4 января в 15:00 состоится музыкально-литературная программа «Маленький принц» (6+). 6 января в 18:00 зрителей ждёт «Вечер накануне Рождества» (6+), а 7 января в 18:00 Уральский камерный хор выступит с программой «Рождество Христово» (6+). Подробную программу фестиваля можно найти на сайте филармонии.

Центральный выставочный зал

До 17 января Пермский дом народного творчества «Губерния» на площадке Центрального выставочного зала проводит выставку Ирины Андреевой «Притяжение зимы» (0+).

До 20 января киноцентр «Премьер» приглашает на фотовыставку «Три белых коня» (0+), посвященную очарованию трех зимних месяцев.

До 27 января Пермская арт-резиденция приглашает на фотовыставку Марины и Анатолия Долматовых. Проект «Красота повседневности» (0+) возник как отклик на 2020 год и предлагает насладиться моментами жизни, лучшими видами природы и личными воспоминаниями.

До 29 января Пермская арт-резиденция приглашает на выставку «Следующая станция» (0+) молодого художника Елизаветы Юшковой. В экспозиции представлено около 40 живописных работ, объекты, инсталляция.

До 28 февраля в четырёх районах Перми будут работать уличные выставки, в состав которых вошли репродукции графики Бориса Ермолаева, работ Зои Матвеевой-Мостовой и Аркадия Амирханова, пейзажей XVIII — XXI веков (0+). На площади перед Дворцом культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе разместилась выставка репродукций рисунков пермского художника-графика Аркадия Амирханова «Новогодье» из коллекции Пермской художественной галереи. На бульваре Советской армии в Свердловском районе можно увидеть выставку репродукций работ Зои Матвеевой-Мостовой. На площади Дружбы в Мотовилихинском районе установили стенды с репродукциями графики Бориса Ермолаева. В сквере Александра Невского в Кировском районе Перми и на площади перед клубом «Юбилейный» в поселке Новые Ляды во время пешей прогулки можно будет посетить выставки репродукций пейзажей XVIII — XXI веков.

Ежедневно в Театральном сквере у Пермского театра оперы и балета можно увидеть «Ёлку невероятных пожеланий» (0+). Впервые художественное оформление городской ёлки придумали пермские семьи вместе с художниками и педагогами музея PERMM. В рамках зимней арт-резиденции музея дети-художники придумали фантастические новогодние пожелания и превратили их волшебные фигуры для огромной ёлки в Театральном сквере.

Музей современного искусства PERMM

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.