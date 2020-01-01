Пермский край получил 2,4 млрд руб. опережающего финансирования на расселение аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край продолжит расселять аварийное жильё по нацпроекту «Жильё и городская среда» ускоренными темпами. Региону выделено опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб. на этапы 2020–2021 годов. Ранее соответствующий запрос был направлен от региона в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Наш опыт по расселению аварийного жилья продолжают отмечать на уровне страны. Получили от Федерации 2,4 млрд руб. опережающего финансирования. В сумме у нас теперь 9 млрд руб., которые позволят расселить до 2022 года больше 12 тыс. жителей края, причём 3,5 тыс. из них — раньше планируемого.

Напомним, губернатор держит вопрос расселения аварийного жилья на личном контроле по просьбе президента России Владимира Путина.

В Пермском крае организовано комплексное расселение аварийных домов. Параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа расселения. Благодаря опережающему финансированию общий объём средств по этапам 2020–2021 годов нацпроекта и исполнению регионального проекта в 2020 и 2021 годах составляет почти 9 млрд руб.

Заместитель министра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх пояснила, как будет проходить расселение: «Средства будут направлены на расселение по этапам нацпроекта 2020 и 2021 годов. Каждый этап длится два года, этап 2020-го завершится в конце 2021-го. Благодаря параллельной реализации регионального проекта, за этот этап будет расселено более 5,3 тыс. человек из 83 тыс. кв. м аварийки. Около 600 чеовек переедут в новое жильё быстрее планируемого срока за счёт опережающего финансирования. По этапу 2021 года, который стартует в январе и завершится в конце 2022-го, мы сможем расселить около 7 тыс. человек из 113,9 тыс. кв. м аварийки. При этом почти 3 тыс. человек улучшат жилищные условия раньше планируемого срока».

По итогам прошлого года Прикамье вошло в число регионов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. По данным Минстроя, регион занял второе место в стране по объёму финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в ПФО.

В 2020 году регион продолжает вести расселение ускоренно. За два года только в рамках нацпроекта расселено 82,03 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 5,55 тыс. человек. Такой объём расселения составляет 148,8% от целевого показателя на 2019–2020 годы — в крае за два года должно было быть расселено 55,11 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживали порядка 3 тыс. человек.

Отдельные муниципалитеты тоже демонстрируют опережающие темпы. В первом этапе нацпроекта, который завершится в этом году, участвовали 16 муниципалитетов, за месяц до срока 10 из них уже выполнили план расселения по этапу на 100%. В лидерах по расселению в рамках первого этапа нацпроекта — Кудымкар, Кизел, Александровский и Кудымкарский округа, Пермский и Сивинский районы, Соликамский и Чайковский городские округа, Березники и Кунгур.

Продолжается реализация второго этапа нацпроекта — этапа 2020 года, он завершится в конце следующего года. На конец ноября план этапа уже исполнен на 48%. В этом этапе участвуют 33 муниципальных образования края. Пять из них за год до окончания этапа исполнят план на 100% и более, это Кизел, Чернушинский городской округ, Куединский и Пермский муниципальные районы и Кунгур.

Как было отмечено ранее, параллельно с нацпроектом в Прикамье реализуется региональный проект. Обе программы стартовали в начале 2019 года. За это время расселено почти 150 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили 9,7 тыс. человек.

В Пермском крае реализуется комплексный подход к расселению аварийного жилья. Благодаря параллельной реализации двух программ (национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы) аварийные дома расселяются целыми кварталами. Таким образом, ускоряется переселение и освобождаются территории для нового строительства. В рамках нацпроекта до 1 сентября 2025 года в Пермском крае должен быть расселён весь аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года. Дома, признанные аварийными позже, но расположенные в тех же кварталах, расселяются по региональному проекту. В сумме с 2019 по 2025 год в крае будет расселено 600 тыс. кв. м, в благоустроенное жильё переедут более 37 тыс. человек. На сегодня план выполнен уже на четверть.

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