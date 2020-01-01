В Пермском крае пять муниципалитетов расселят аварийное жильё по этапу нацпроекта на год раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты регионального минстроя подвели предварительные итоги по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщают в ведомстве.

На конец ноября этап 2020 года (завершается 31 декабря 2021 года) уже исполнен на 48%, расселено более 20 тыс. кв. м, до конца года показатель увеличится. В этапе участвуют 33 муниципальных образования края. Из них пять по итогам этого года исполнят план этапа на 100% и более, завершив исполнение этапа на год раньше.



Лидер по темпам расселения — город Кизел. По этапу 2020 года там планировалось расселить 463,7 кв. м жилья, где проживали 27 человек. Уже в ноябре план был перевыполнен, расселено 613 кв. м, в благоустроенные квартиры переехал 31 человек. За год до конца этапа исполнение плана составило 134%.



В Чернушинском городском округе план выполнен на 104%, из аварийных домов площадью 741,8 кв. м расселены 80 человек. Плановые показатели были ниже: 715,5 кв. м, где проживали 74 человека.



В Куединском муниципальном районе этап выполнен на 100%. Из трёх аварийных домов общей площадью 273,6 кв. м расселены 12 человек.



Ещё в двух муниципалитетах по итогам года планируют выполнить план на 100% и более. В частности, в Кунгуре из запланированных 2,8 тыс. кв. м, где проживают 195 человек, на сегодня расселено 2,1 тыс. кв. м, в благоустроенные квартиры уже переехали 134 человека. До конца года муниципалитет намерен достичь 110% исполнения.



В пятерке лидеров — Пермский муниципальный район. К концу года там планируется расселить 385,9 кв. м , где проживает 31 человек, по состоянию на ноябрь уже расселено 342,9 кв. м, в новое жильё заехали 24 человека.



С окончанием 2020 года завершится первый этап нацпроекта, стартовавший в 2019 году. На конец ноября план этого этапа выполнен на 91%, к концу декабря ожидается 100%-е исполнение. В сумме за этап будет расселено 56,8 тыс. кв. м аварийного жилья. Напомним, в этапе участвуют 16 муниципалитетов, 10 из них по состоянию на ноябрь уже выполнили план расселения на 100%. Остальные достигнут плановых показателей до конца года.



Отметим, в Пермском крае осуществляется комплексный подход к расселению аварийного жилья, параллельно реализуются две программы: национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, и региональная программа. Цель нацпроекта — ликвидировать в срок до сентября 2025 года все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. В сумме, в рамках двух программ, в период с 2019 по 2025 год в регионе будет расселено около 600 тыс. кв. м, в благоустроенные квартиры переедут порядка 37 тыс. человек. На сегодня уже расселено почти 150 тыс. кв. м, в новое жильё переехали 9707 человек.





Расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся по этапам. Каждый этап длится два года. Например, этап 2019 года начался 1 января 2019 года и завершится 31 декабря 2020 года, этап 2020 года начался 1 января 2020 года и завершится 31 декабря 2021 года и так далее.

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