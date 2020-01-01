Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать посетить в эти выходные, с 4 по 6 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

4, 5 и 6 декабря Органный концертный зал приглашает на XV Международный фестиваль органной музыки (6+). В программе дневных концертов — выступление лауреатов международных конкурсов Елизаветы Бородаевой и Майи Мокрецовой — выпускниц пермских музыкальных учебных заведений и «Конференция зверей»; в вечерних программах выступят органисты Лада Лабзина, Хироко Иноуэ и Владимир Хомяков, контртенор Руслан Яваев, трубач Владислав Лаврик и квартет саксофонов Gradient.

4, 5 и 6 декабря в Выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит 12-я ярмарка всех видов коллекционирования и хобби, продажа антиквариата «Антикварный салон и блошиный рынок» (0+). На ярмарке-продаже будут представлены различные направления коллекционирования: бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, филофония, хорология и др. В продаже: фарфор, гжель, бижутерия, живопись, предметы интерьера, старинные часы, значки, антикварная мебель, книги, игрушки, винтажные вещицы.

4 декабря с 04:40 до 5 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Макбет» (16+). Анна Нетребко и Желько Лучич в жестокой и одновременно человечной опере Джузеппе Верди на сцене Мет. Дирижёр Фабио Луизи уверенно проводит оркестр через все драматичные повороты, предусмотренные Верди. Звёздный каст дополняют Джозеф Каллея (Макдуф) и Рене Папе (Банко). В режиссёрской интерпретации Эдриана Ноубла хорошо знакомая история предстаёт одновременно классической и актуальной.

5 декабря с 04:40 до 6 декабря, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Кармен» (16+). Трансляция «Кармен» стала самой кассово успешной за все время существования проекта The Met: Live in HD, и неудивительно. Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер — шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Элина Гаранча в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра. В дирижерской интерпретации Янника Незе-Сегена «Кармен» обретает узнаваемо французский аромат, хотя исполняется версия с речитативами, а не с диалогами.

Пермский академический театр оперы и балета

5 декабря в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета приглашает на гала-концерт, посвящённый 150-летию театра (6+). Концерт объединит артистов всех трупп: оперы, балета, хора и симфонического оркестра. Участие в нём примут приглашенные артисты: солисты балета Большого, Мариинского театров и Московского театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

5 декабря в 17:00 Частная филармония «Триумф» приглашает на лекцию «Звенящая тишина: минимализм в музыке» (6+). Лекцию прочитает Марина Худых — пианист, лектор Санкт-Петербургской филармонии, создатель культурных проектов «Yellow Piano» и «Будь в музыке!» Марина Худых расскажет, почему музыка из нескольких нот может быть сложной и гениальной, что такое сакральный минимализм, минимализм и постминимализм, а также научит понимать музыку Арво Пярта, Филипа Гласса и Стива Райха.

5 декабря в 22:00 в Частной филармонии «Триумф» пройдёт фортепианный концерт Марины Худых «Присутствие» (16+). В этом концерте проекта Night Concert организаторы добавили к традиционным 100 местам несколько экспериментальных мест для получения нового экзистенциального опыта восприятия музыки: места у зеркал (Mirror is Present) — восприятие концерта через отражение в зеркале — и места напротив друг друга (Musicant is Present), где пара сидит друг напротив друга и смотрит друг другу в глаза.

5 и 6 декабря в 19:00 в рамках XIV фестиваля современной музыки «Sound 59» (0+) пройдут лекция «Современный балет: концепт, композиция, саунд (на примере балетов Игоря Машукова) и творческая встреча с композитором Геннадием Широглазовым соответственно.

6 декабря в 01:00 начнётся фестиваль Cat Stevens Covers Festival (18+), посвящённый 50-летию сразу двух альбомов Кэта Стивенса — «Tea for the Tillerman» и «Mona Bone Jakon». Название полностью соответствует мероприятию: разные музыканты представят свои каверы песен Стивенса. За день до концерта Стивенс выпустит юбилейные бокс-сеты с переизданиями обоих альбомов.

6 декабря в 01:00 выступит Лиам Галлахер (18+). Выступление будет крайне необычным: трансляция пройдет в приложении MelodyVR, а сам концерт состоится на барже, плывущей по Темзе (собственно, название концерта — «Down By The River Thames»).

6 декабря в 02:00 состоится первый концерт Evanescence (18+) в 2020 году. Группа представит песни с нового альбома и старые хиты. Билеты от 10 долларов.

6 декабря в 03:00 начнётся концерт рок-группы Steel Panther (18+). Билеты от 15 долларов. Группа продолжает серию успешных онлайн-концертов с участием специальных гостей. У них уже побывали басист Оззи Осборна Роб Николсон и Джесси Хьюз из Eagles Of Death Metal. На этот раз Steel Panther пригласили Бобби Блотцера из группы RATT, а также пообещали спеть свой новый гимн с говорящим названием «F**k 2020».

6 декабря с 04:40 до 7 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Ариадна на Наксосе» (16+). Рихард Штраус и Гуго фон Гофмансталь вывели на сцену вечный спор о предназначении искусства, о его трагической или комической природе. Диспут о нём ведут Композитор (Татьяна Троянос) и Цербинетта (Кэтлин Бэттл), но в их споре не рождается истина, а только уважение друг к другу и общая любовь к такой разной, но всегда прекрасной музыке.

6 декабря в 06:00 пройдёт концерт Линдси Бакингем (18+). Музыкант сыграет тихий камерный концерт с трансляцией из собственной домашней студии. Билеты от 15 долларов.

6 декабря в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Сельская честь/Паяцы» (16+). «Сельская честь» и «Паяцы» написаны разными композиторами, поставлены в разные годы и даже не в соседних театрах. Две эти оперы представляют собой квинтэссенцию этого музыкального театрального стиля — гиперэмоционального, балансирующего между «правдой жизни» и преувеличенной театральностью. Сюжеты веристских опер взяты из личного опыта авторов или из криминальной хроники. Музыкальный язык зачастую приближен к разговорной речи, а либретто может быть наполнено просторечиями и диалектными словами. Но веристская опера остается оперой, не превращаясь в документальную драму: стихия театральности подчиняет себе самые приземлённые страсти. Жизнь становится неотделима от сцены, как сцена — от жизни. «Сельская честь» и «Паяцы» демонстрируют, по сути, две стороны одного стиля, высвечивая один и тот же сюжет с разных сторон. Отдельным испытанием соединение двух опер в один вечер становится для тенора, решившего исполнить главные роли в обеих. Герой-любовник, в «Сельской чести» — жертва ревнивого мужа, в «Паяцах» сам должен преобразиться в ревнивого мужа-убийцу. И в обоих случаях заставить публику рукоплескать.

Библиотека им. Горького

С 7 декабря Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки «К 150-летию Пермского академического театра оперы им. П. И. Чайковского» (6+), «Свой взгляд» (6+) и выставку книг и журналов «Мир встречает Рождество» (12+).

До 15 декабря в Перми проходит благотворительный тату-марафон (18+) в поддержку бездомных людей.

Ежедневно Okko показывает записи трёх постановок, номинированных на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Для программы «Золотая Маска» online выбраны драматические спектакли: «Сирано де Бержерак» (18+) Александринского театра в постановке Николая Рощина, «Дети солнца» (16+) Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко и «Преступление и наказание» (18+) Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной. Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений.

Ежедневно все желающие могут увидеть онлайн-выставку «Флаэртиана. Истории» (12+). На сайте собраны 28 историй от тех, кто создавал фестиваль 25 лет назад и продолжает делать это сейчас.

Ежедневно Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на показ лучших спектаклей и концертов, которые размещены на платформе Permоpera.Online (0+). Здесь вы найдете пополняющуюся коллекцию видеозаписей: лучшие оперные и балетные спектакли текущего репертуара, разнообразные симфонические и камерные концерты, архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое другое.

Едежневно на сайте мэра Москвы можно увидеть трансляции событий, которые проходят в столице, например, спектакль по автобиографии Владимира Маяковского «Я сам» (16+).

Портал «Культура.РФ» представляет работы известных отечественных композиторов XIX—XX веков в операх, балетах, вальсах и симфониях, а также произведения из рейтинга «Топ-100 в классической музыке» (0+).

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