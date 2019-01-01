Депутаты-азотчики поддерживают участников конкурса цветников Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Депутаты — сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вручают удобрения и семена участникам традиционного городского конкурса «Мой двор — самый красивый». В этом году он посвящен 75-летию Победы. В конкурсе участвуют жители всех пяти округов депутатов-азотчиков, сообщают в пресс-службе предприятия.

Конкурс «Мой двор — самый красивый» проводится в Березниках ежегодно и выявляет самых активных жителей, которые создают клумбы около своих подъездов. Так, жители округа №10 депутата Натальи Протасовой, участвуют в конкурсе цветников четвертый год подряд. Депутат поддерживает активистов — выдает минеральные удобрения и семена, а также организует доставку грунта для клумб по просьбе жителей. В этом году земля завезена, например, жителям дома № 68 на улице Ермака. Также грунт получили жители округа №7 депутата Юлии Кусовой и №22 депутата Владимира Иопы.

Минеральные удобрения, произведенные филиалом «Азот», семена и перчатки получили жители всех округов депутатов азотчиков.

Владимир Иопа, депутат Березниковской городской Думы по округу №22, руководитель административной службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Все больше людей в нашем городе стремятся сделать Березники красивыми не только на главных улицах, но и во дворах. Таким активным жителям хочется помогать, поддерживать начинания не только морально, но и материально. На днях по просьбе участников — жителей дома №73, что на улице Пятилетки — доставили шесть комплектов инструментов. Грабли и лопаты получили активисты из каждого подъезда.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Итоги конкурса «Мой двор — самый красивый» будут подведены в конце августа — начале сентября. Депутаты со своими помощниками, представителями администрации, общественных организаций оценят всех конкурсантов. Самые лучшие работы в каждом округе будут отмечены специальными призами.

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