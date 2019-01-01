В строительных компаниях Прикамья работают почти 40 тысяч пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с представителями 16 ведущих застройщиков и девелоперов региона. В ходе встречи глава региона сделал акцент на комплексе мер поддержки строительной отрасли, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин отметил вклад компаний строительной отрасли в сохранение занятости населения Прикамья.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Строительный комплекс — локомотив экономики края. Поэтому в период самоизоляции мы включили строителей в перечень организаций, которые могут продолжать работать, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас свою деятельность продолжают 737 компаний (вместе с субподрядчиками), это примерно 70% от всех предприятий отрасли. В них трудится почти 40 тыс. наших земляков.

Глава региона сообщил участникам встречи о дополнительных мерах поддержки, которые помогут компаниям быстрее пройти восстановительный период. Комплекс мер принят на уровне региона. Среди них — поручение муниципалитетам сформировать перечень земельных участков для вовлечения их в строительство жилья, подготовка пятилетних планов по строительству помещений для расселения аварийного жилья и спецжилфонда в муниципалитетах.

Меры поддержки призваны способствовать увеличению объемов строительства жилья и социальных объектов.

Министр строительства Андрей Колмогоров представил застройщикам подробную информацию о показателях нацпроекта. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае должно вводиться более 1,3 млн кв. метров в год, к 2024 году планируется увеличение показателя до 1,7 млн кв. метров. Для предоставления жилья детям-сиротам ежегодно с 2020 по 2024 год необходимо закупать более 770 жилых помещений (более 25 тыс. кв. метров жилья). Кроме того, новые жилые помещения необходимы для расселения аварийки, с 2021 по 2024 год будет расселено 361,8 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.