В 2020 году в Пермском крае отремонтируют 83 км автодорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе сегодняшнего заседания краевого правительства был поднят вопрос реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным краевого минтранса, за три года благодаря нацпроекту в Прикамье в порядок приведены порядка 388 км дорог, нормативное состояние дорог агломерации довели до 67% (с 49%). Отметим, что, по данным ведомства, количество очагов аварийности удалось снизить в два раза (с 123 до 59).

Согласно задачам, поставленных в рамках проекта, к 2024 году необходимо увеличить процент дорог Пермской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 85% (сейчас уровень — 67%). Также запланировано сократить число аварийных участков на автодорогах региона. Также поставлена задача снизить в 3,5 раза количество погибших в ДТП.

По данным минтранса Пермского края, в планах на 2020 год значится приведение в нормативное состояние 35 дорог и улиц в Перми и агломерации общей протяжённостью 83 км. В этот объём работ включён ремонт 75 км дорог, строительство и реконструкция ещё 8 км.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Ежедневно по краю ремонтируется не менее 750 кв. м автодорог. На сегодня отремонтировано более 12 тыс. кв. м. В краевой столице ежедневно ремонтируется не менее 300 кв. м дорог. В Перми уже отремонтировано более 5 тыс. кв. м. С наступлением устойчивых положительных температур мы начнём полноценный дорожный ремонт.