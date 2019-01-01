Для чего нужно рефинансирование? Поделиться Поделиться Твитнуть

В последнее время крайне востребованным банковским продуктом стал экспресс кредит. Это весьма интересное предложение, которое предполагает получение денежных средств на упрощённых условиях. Обычно, деньги выдаются в тот же день, решение принимается за 15 минут, но есть одно «но»: процентная ставка у такого кредита достаточно высока. Исчисляется она не за год, а за день. Многие этого не понимают, берут такие кредиты, а в итоге удивляются тому, какую конечную сумму приходится выплатить в конце.

Кроме того, у экспресс-кредитов очень строгие правила в отношении просрочки. Если при просрочке внесения платежа по обычному потребительскому кредиту банк может спокойно отнестись к однодневной или двухдневной просрочке, то в случае с экспресс-кредитами, это не работает. Здесь даже день просрочки играет важную роль. За это безответственного заёмщика ожидают штрафные санкции в виде штрафов и пеней и испорченная кредитная история.

За счёт того, что многие люди обладают низким показателем финансовой грамотности и попадают в итоге в неприятные ситуации, банки разработали решение, которое поможет в устранении возникших проблем. Идеальным вариантом становится рефинансирование потребительского кредита, которое позволит человеку выплачивать заём на более комфортных и выгодных для него условиях. По факту, речь идёт о перекредитовании, но с более подходящим сроком и с процентной ставкой, которая будет ниже, чем та, что была у предыдущего кредита.

Для того, чтобы получить рефинансирование, заёмщик должен обратиться в банк и предоставить следующие документы:

— паспорт гражданина РФ

— копию трудовой книжки

— справку формата 2-НДФЛ

— документы по предыдущему кредиту.

Если кредитное учреждение даёт согласие на оказание услуги, то это осуществляется следующим образом: банк выкупает у другого учреждения кредитные обязательства клиента и составляет с заёмщиком новый договор о кредитовании. После этого внесение платежей по кредиту будет осуществляться согласно новому графику платежей и условиям нового договора.

Рефинансирование способствует тому, что выплата долга для заёмщика становится более комфортной и не создаёт ситуации, когда человеку приходится отдавать всю свою зарплату на исполнение кредитных обязательств. Таким образом, и клиент возвращает заём, и банк получает обратно свои деньги, но с начисленными процентами.

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