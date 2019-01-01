Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Рождество пришло с «Щелкунчиком»
Главные партии в традиционном новогоднем «Щелкунчике» исполнили приглашённые звёзды Наталья Осипова и Никита Четвериков
Пара не просто красивая и талантливая, но и знаковая для Пермского театра оперы и балета: Осипова — международная этуаль, прима Королевского театра Ковент-Гарден, которая танцует в Перми постоянно и довольно часто, и это лестно для театра; ну а Четвериков — свой, здесь выучившийся, выросший в первоклассного артиста балета и отсюда упорхнувший в международный простор. Участие этих артистов в рождественском спектакле символично ещё и потому, что Четвериков исполнял партию Щелкунчика — Принца на премьере спектакля два года назад, а Осипова танцевала Мари, когда балет представляли в Кремлёвском дворце в Москве. Оба они для пермского «Щелкунчика» — особые солисты.
За два года, прошедшие с премьеры, спектакль Алексея Мирошниченко ничуть не устарел, выглядит столь же свежим. Это необычный «Щелкунчик»: его действие происходит не «где-то и когда-то», а в Петербурге в декабре 1892 года — года создания балета. Привычный сюжет остался, но из новогодней сказки превратился в пронзительную историю взросления девушки, утраты детских иллюзий и обретения новых ценностей. Самой радикальной редакции подверглось знаменитое адажио в финале: в традиционной версии здесь танцуют «белое» па-де-де, а у Мирошниченко происходит трагическое превращение волшебных героев в неподвижные игрушки, а Принца — в Щелкунчика. Этот момент сделан так пронзительно — и по музыке, и по пластике, и по актёрской игре, — что даже при третьем, пятом, десятом просмотре слёзы катятся.
Здесь есть что делать такой актрисе, как Наталья Осипова. В момент трагического прозрения героини она так живо и эмоционально играла, как будто речь шла не о Мари, а о Джульетте. Впрочем, ноги Осиповой говорили не меньше, чем лицо: в замечательной сцене шутливого поединка с братом Фрицем руки героини заняты — она держит щелкунчика, которого пытается отобрать брат, и Осипова доказала, что приносит танец даже туда, где для этого не так много возможностей.
Пермский «Щелкунчик» — очень нарядный и занятный балет. Множество персонажей, изобретательные костюмы — достаточно вспомнить вальс снежинок, где на пачках балерин вышиты узоры в виде настоящих снежинок, и ни одна не повторяется! Мыши, белые медведи, настоящая собачка чихуа-хуа, а какие ангелочки — рождественские статуэтки!
Предсказуемый восторг вызвала сюита характерных танцев во втором действии, особенно индийский танец, который публика ещё на премьере окрестила «Камасутрой». 24 декабря его танцевали пермский бразилец Сайрон Перейра и Евгения Четверикова, приехавшая вместе с мужем-премьером из Михайловского театра.
Новогодние «Щелкунчики» вообще нельзя назвать рядовым событием. Это всегда праздник: иллюминация в театральном сквере, ёлка в большом фойе, нарядные фотографии и множество специальных событий. На спектакле 24 декабря все зрители получили небольшие подарки от спонсоров, а две группы детей — участников проекта «Искусство быть зрителем» — ещё и сладкие подарки.
«Искусство быть зрителем» — это благотворительный проект, который вместе с театром организовали несколько коммерческих компаний. Детей, оставшихся без попечения родителей, но ещё не распределённых по детским домам и приёмным семьям, водят в театр, чтобы они почувствовали атмосферу семейного праздника. Их нарядно одевают и причёсывают, вкусно угощают, легко и занимательно рассказывают о театре и о спектакле, а после спектакля вручают сертификат настоящего зрителя.
На спектакле эти группы ребятишек вели себя очень благовоспитанно. По словам директора театра по развитию Аллы Платоновой, эти дети очень дружные и всегда поддерживают друг друга.
На рождественского «Щелкунчика» вообще приходит много непростых зрителей. 24 декабря среди прочих ждали Владимира Кехмана, но не дождались: по официальной версии, его вызвали на какое-то совещание в Москву. Зато спектакль смотрел новый главный режиссёр театра Марат Гацалов. Судя по тому, что вместе с ним пришли жена и дочка, он перебрался в Пермь надолго и всерьёз.