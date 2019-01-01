Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рождество пришло с «Щелкунчиком» Главные партии в традиционном новогоднем «Щелкунчике» исполнили приглашённые звёзды Наталья Осипова и Никита Четвериков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пара не просто красивая и талантливая, но и знаковая для Пермского театра оперы и балета: Осипова — международная этуаль, прима Королевского театра Ковент-Гарден, которая танцует в Перми постоянно и довольно часто, и это лестно для театра; ну а Четвериков — свой, здесь выучившийся, выросший в первоклассного артиста балета и отсюда упорхнувший в международный простор. Участие этих артистов в рождественском спектакле символично ещё и потому, что Четвериков исполнял партию Щелкунчика — Принца на премьере спектакля два года назад, а Осипова танцевала Мари, когда балет представляли в Кремлёвском дворце в Москве. Оба они для пермского «Щелкунчика» — особые солисты.

Наталья Осипова и Никита Четвериков в балете «Щелкунчик»



За два года, прошедшие с премьеры, спектакль Алексея Мирошниченко ничуть не устарел, выглядит столь же свежим. Это необычный «Щелкунчик»: его действие происходит не «где-то и когда-то», а в Петербурге в декабре 1892 года — года создания балета. Привычный сюжет остался, но из новогодней сказки превратился в пронзительную историю взросления девушки, утраты детских иллюзий и обретения новых ценностей. Самой радикальной редакции подверглось знаменитое адажио в финале: в традиционной версии здесь танцуют «белое» па-де-де, а у Мирошниченко происходит трагическое превращение волшебных героев в неподвижные игрушки, а Принца — в Щелкунчика. Этот момент сделан так пронзительно — и по музыке, и по пластике, и по актёрской игре, — что даже при третьем, пятом, десятом просмотре слёзы катятся.

Здесь есть что делать такой актрисе, как Наталья Осипова. В момент трагического прозрения героини она так живо и эмоционально играла, как будто речь шла не о Мари, а о Джульетте. Впрочем, ноги Осиповой говорили не меньше, чем лицо: в замечательной сцене шутливого поединка с братом Фрицем руки героини заняты — она держит щелкунчика, которого пытается отобрать брат, и Осипова доказала, что приносит танец даже туда, где для этого не так много возможностей.

Пермский «Щелкунчик» — очень нарядный и занятный балет. Множество персонажей, изобретательные костюмы — достаточно вспомнить вальс снежинок, где на пачках балерин вышиты узоры в виде настоящих снежинок, и ни одна не повторяется! Мыши, белые медведи, настоящая собачка чихуа-хуа, а какие ангелочки — рождественские статуэтки!

Наталья Осипова



Предсказуемый восторг вызвала сюита характерных танцев во втором действии, особенно индийский танец, который публика ещё на премьере окрестила «Камасутрой». 24 декабря его танцевали пермский бразилец Сайрон Перейра и Евгения Четверикова, приехавшая вместе с мужем-премьером из Михайловского театра.

Новогодние «Щелкунчики» вообще нельзя назвать рядовым событием. Это всегда праздник: иллюминация в театральном сквере, ёлка в большом фойе, нарядные фотографии и множество специальных событий. На спектакле 24 декабря все зрители получили небольшие подарки от спонсоров, а две группы детей — участников проекта «Искусство быть зрителем» — ещё и сладкие подарки.

«Искусство быть зрителем» — это благотворительный проект, который вместе с театром организовали несколько коммерческих компаний. Детей, оставшихся без попечения родителей, но ещё не распределённых по детским домам и приёмным семьям, водят в театр, чтобы они почувствовали атмосферу семейного праздника. Их нарядно одевают и причёсывают, вкусно угощают, легко и занимательно рассказывают о театре и о спектакле, а после спектакля вручают сертификат настоящего зрителя.

На спектакле эти группы ребятишек вели себя очень благовоспитанно. По словам директора театра по развитию Аллы Платоновой, эти дети очень дружные и всегда поддерживают друг друга.

На рождественского «Щелкунчика» вообще приходит много непростых зрителей. 24 декабря среди прочих ждали Владимира Кехмана, но не дождались: по официальной версии, его вызвали на какое-то совещание в Москву. Зато спектакль смотрел новый главный режиссёр театра Марат Гацалов. Судя по тому, что вместе с ним пришли жена и дочка, он перебрался в Пермь надолго и всерьёз.