Молодёжь «Азота» определила приоритеты 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась отчётно-выборная конференция Совета активной молодёжи «Лига лидеров», на которой были подведены итоги деятельности за 2019 год и определены задачи на будущее.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— На «Азоте» работают более 1 тыс. сотрудников в возрасте до 35 лет. Поддержка молодых работников в холдинге «УРАЛХИМ» в приоритете, работает ряд программ. Для активной и инициативной молодёжи есть перспективы карьерного роста и общественной деятельности.

На конференции молодёжные лидеры рассказали о направлениях работы и о ярких событиях 2019 года. Для сотрудников «Азота» регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, тренинги, нацеленные на раскрытие лидерского потенциала. Ко Дню молодёжи портреты 9 активистов были занесены на доску почета молодёжи. В 2019 году представители совета принимали участие в городских мероприятиях, таких как экологический квест «Чистые игры», туристический слёт среди молодежи, чемпионат КВН и занимали в них призовые места.

«Лига лидеров» работает по нескольким направлениям: гражданско-патриотическое, информационное, культурно-досуговое, научно-производственное, спортивно-туристическое. Молодёжь активно взаимодействует с ветеранами предприятия: проводит с ними совместные спортивные и интеллектуальные игры, оказывает адресную помощь пожилым людям, активно участвует в общественных мероприятиях, городских и краевых акциях.

Во время конференции молодёжь общалась с руководством предприятия в формате открытого диалога. На вопросы ответили Андрей Семенюк, директор филиала «Азот», и Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» по персоналу. Обсудили особенности ипотечной программы, благоустройства территории завода, вопросы по организации питания и др.

Определили задачи на 2020 год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодёжи «Лига лидеров», специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Необходимо сделать всё, чтобы уделить внимание каждому труженику тыла и участнику ВОВ. Работа молодёжной организации в 2020 году, как всегда, будет строиться в тесной связи с заводским Советом ветеранов.

На отчётно-выборной конференции выбраны лидеры молодёжных трудовых коллективов и награждены благодарственными письмами и подарками активные и творческие работники «Азота».

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»