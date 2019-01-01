«Азот» — победитель национального конкурса «Серебряные нити — 2019» Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем в четырёх номинациях национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити — 2019». Церемония награждения прошла 13 декабря в Москве в рамках Национальной PR-конференции. Всего в конкурсе корпоративных медиа приняли участие около 100 проектов различного формата из России и стран СНГ.

«Азот-ТВ» был награжён дипломом первой степени в номинации «Лучшее корпоративное телевидение». Проект «Орёл и Сашка», созданный совместно с телекомпанией «ТНТ-Березники», получил серебро в номинации «Лучшее корпоративное видео». Второе место занял филиал «Азот» в номинации «Лучший корпоративный «event-проект» за организацию и проведение масштабного фестиваля «Химфест», в рамках которого был установлен рекорд России на самую большую таблицу Д. И. Менделеева.

Особенной наградой стало третье место в главной номинации национального конкурса — «Компания-лидер: лучшая система корпоративных медийных коммуникаций», где состязались такие «акулы», как «Газпром», «Росатом», «Сибур» и т. д. Компетентное жюри отметило работу пресс-службы филиала «Азот» как одну из самых ярких и творческих.

Добавим, в ноябре филиал «Азот» стал обладателем диплома второй степени в номинации «Лучшее внутрикорпоративное ТВ» конкурса корпоративных СМИ «Медиа Лидер 2019» в Москве.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— 2019 год стал для нашей пресс-службы годом побед. Наши проекты и работа в целом высоко оценены сразу в нескольких престижных медиаконкурсах страны. Такое внимание даёт не только дополнительный стимул развиваться и дальше, но и повышает ответственность. Конечно, у нас уже есть творческие идеи на 2020 год. Мы представляем корпоративные СМИ. Нашими главными героями, спикерами, экспертами являются азотчики. И наши победы — это общие достижения филиала «Азот».

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»