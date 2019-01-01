Для оказания помощи в новогодние каникулы будут задействованы 3 тыс. медработников Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания правительства Пермского края подняли вопрос о готовности региона к проведению новогодних праздников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы должны быть максимально готовы к любым неожиданностям. И в части здравоохранения — оказания медицинской помощи, и в сфере ЖКХ, транспорта и, конечно, безопасности. В том числе, на массовых мероприятиях.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Помимо гипертонических болезней и травм, основной причиной обращений является отравление как у взрослых, так и у детей.

Также, по словам министра, причинами несчастных случаев в праздники чаще всего становятся обморожения, ожоги и бытовые травмы.

В новогодние праздники стационары и больницы будут работать без изменений — они принимают пациентов и оперируют в круглосуточном режиме. В целом, для оказания стационарной помощи в праздничные дни задействованы более 3 тыс. медицинских работников. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация, экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников. Обслуживать вызовы ежедневно будет 241 бригада скорой медпомощи, 10 специалистов санавиации и 17 — центра медицины катастроф.

Служба медицины катастроф Пермского края будет переведена в режим повышенной готовности с 8:00 28 декабря 2019 года до 8:00 9 января 2020 года. Кроме того, в праздничные дни будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации по всему краю и обеспечено взаимодействие с оперативными диспетчерскими службами МЧС России, ГИБДД и ФСБ.

Изменится и график работы поликлиник. По словам Оксаны Мелеховой, в этом году 30 и 31 декабря будут рабочими в обычном режиме. В праздничные дни будет доступна служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках, режим работы: 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. А 3 и 6 января приём будут вести дежурно-участковые врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи с 8:00 до 18:00. Информация о работе и телефонах экстренной стоматологической неотложной помощи будет размещена на сайте министерства здравоохранения и на портале «Управляем вместе» 25 декабря.