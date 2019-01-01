И. о. министра ЖКХ Пермского края оштрафовали за волокиту Александр Шицын затянул сроки перечисления муниципалитетам субсидий Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края проверила работу министерства ЖКХ по предоставлению муниципальным образованиям из регионального бюджета субсидий, которые направляются ими на обеспечение работы систем теплоснабжения.

Установлено, что ввиду ненадлежащей организации работы ведомства и. о. министра Александр Шицын допустил многочисленные нарушения, в том числе затянул сроки перечисления субсидий.

По итогам проверки в отношении Александра Шицына возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка предоставления межбюджетных трансфертов). Штраф составил 10 тыс. руб.

Постановление пока не вступило в законную силу, но остаётся на контроле прокуратуры края.