Половина объектов образования в регионе строится с нарушениями сроков Также краевая КСП выявила невостребованные проектные работы на сумму свыше 14,6 млн руб.

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Контрольно-счётной палатой Пермского края изучена эффективность расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства и реконструкции объектов образования Пермского края. Согласно выводам экспертов, восемь из десяти завершённых объектов, которые строил край , построены с нарушением сроков. Муниципалитеты региона ввели в эксплуатацию в срок 27 объектов из 51. При этом на ненужные проектные работы в муниципалитетах израсходовано свыше 14,6 млн руб.

Как отмечают в краевой КСП, за период 2016 г. — первое полугодие 2019 г. в перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края включено 15 объектов образования, из которых фактически завершены три объекта. Из них два — в нормативные сроки, и ещё один — с продлением срока. Пять объектов общей стоимостью 516 млн 208,4 тыс. руб. не завершены в нормативные сроки до 2018 г. Сроки их реализации продлены на последующие периоды. Также продлены сроки строительства двух объектов общей стоимостью 375 млн 630,4 тыс. руб., планировавшихся к вводу в 2019 году.

Таким образом, восемь из десяти объектов общей стоимостью 947 млн 584,2 тыс. руб. (53,8% от общей стоимости объектов) не введены в эксплуатацию в первоначально планировавшиеся сроки. По мнению КСП, это не позволяет своевременно получать от данных объектов ожидавшийся социальный эффект.

В связи с неоднократным продлением сроков строительства или реконструкции объектов образования регионального значения, а также увеличением стоимости, в период 2016—2018 гг. стоимость трёх инвестиционных проектов увеличилась, что привело к их удорожанию на общую сумму 14 млн 859,4 тыс. руб. (на 3,6%).

Отмечено систематическое неисполнение и низкое исполнение утверждённых бюджетных ассигнований, что привело к затягиванию сроков строительства объектов и отсутствию своевременного социального эффекта от их эксплуатации.

За период 2016 г. — первое полугодие 2019 г. фактическое финансирование строительства или приобретения, реконструкции объектов образования муниципального значения составило 5 млрд 539 млн 985,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета — 1 млрд 756 млн 829,2 тыс. руб., из бюджета Пермского края — 2 млрд 478 млн 002,5 тыс. руб., из местного бюджета — 954 млн 586,6 тыс. руб., за счёт средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» — 350 млн 567,9 тыс. руб.

Всего за это время введены в эксплуатацию 32 объекта: 11 объектов общеобразовательных организаций (создано 6065 новых мест для школьников), 20 объектов дошкольных образовательных организаций (создано 3242 дополнительных места для дошкольников).

Из 51 объекта образования муниципального значения, реализовавшегося в анализируемом периоде, введены в эксплуатацию в нормативные сроки 27 объектов, введены в эксплуатацию с продлением срока пять объектов и не завершены в нормативные сроки три объекта, сроки перенесены на последующие периоды. Таким образом, из 35 объектов восемь объектов общей стоимостью 1 млрд 259 млн 226,7 тыс. руб. не введены в эксплуатацию в первоначально планировавшиеся сроки, что не позволяет получить от данных объектов ожидавшийся социальный эффект.

При анализе информации, представленной муниципалитетами Пермского края, выявлены случаи использования бюджетных средств и средств иных источников на общую сумму 14 млн 681,8 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации без дальнейшей реализации проектов строительства или реконструкции по причинам утраты потребности в их реализации, отсутствия финансирования, другим причинам, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Имеются случаи строительства зданий образовательных организаций с большей проектной мощностью, чем фактическая потребность, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, отмечают в КСП.

Учёт демографических условий при планировании мощностей вновь строящихся или реконструируемых зданий объектов образования в целях наибольшего экономического эффекта при расходовании бюджетных средств приобрёл одно из первостепенных значений.

Анализ динамики численности детского населения в целом по Пермскому краю за период 2016—2018 гг. показал, что численность детского населения в возрасте 3—6 лет и 7—17 лет увеличилась на 7873 (5,5%) и 16 031 (5,1%) человек соответственно; в возрасте 0—2 лет — уменьшилась на 8230 человек, или 7,1%. По итогам первого полугодия 2019 г., снижение рождаемости относительно аналогичного периода 2016 г. составило 29,3% (на 5378 чел.). Таким образом, тенденция к снижению обучающихся в образовательных организациях Пермского края в будущем периоде сохранится.

В Пермском крае по состоянию на 1 июня 2019 года численность детей до 3 лет, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении в текущем году, составляет 187 чел. (в Перми). В других муниципалитетах региона очередь в детские сады отсутствует.