Пермяки отметили плохие дороги и грязь как главные проблемы благоустройства
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Портал о недвижимости domofond.ru подготовил ежегодный рейтинг проблем благоустройства среди жителей крупнейших городов России.
Как указано в исследовании, в опросе приняли участие 93,3 тыс. респондентов. Им было предложено выбрать из 13 ключевых проблем те, которые они считают наиболее актуальными для своего района и города.
Среди жителей Перми чаще всего упоминались грязь (41,1% опрошенных) и плохие дороги (38,4%). Также отметили нехватку мест благоустройства (34,2%) и отсутствие достаточного количества хороших кафе (31,5%).
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