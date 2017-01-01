Краевой фестиваль молодых кинематографистов «Радуга Прикамья — 2019» объявил победителей

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Фото: пресс-служба фестиваля "Радуга Прикамья"

Вчера, 1 декабря, завершился двенадцатый фестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья». О результатах фестиваля сообщают его организаторы.

Жюри выбрало победителей в трёх номинациях. Лучшим документальным фильмом стала картина Рагифа Коньшина «MARINA», которая раскрывает личную сложную историю взаимоотношений режиссёра его мамой. Лучшим анимационным фильмом выбран мультфильм «Come to visit» студии «БиармФильм». Видеостудия «Кадриль» победила в номинации «Лучший клип» за работу «Клип о лагере «Видеодорожка».

Специальные упоминания жюри «За образный киноязык» получили Ксения Гареева (фильм «Завтрак на двоих»), «За лучший однокадровый фильм» — Екатерина Кадочникова (фильм «Мы для чего здесь собрались»), «За самую окрыляющую работу» — мультстудия «Анимашка» (фильм «Крылья»), «За позитивное мышление» — Наталья Злыгостева (фильмы «Продавец», «Ой-баю-баю-баю», «Пожалуйста, только живи»).

Приз оргкомитета МКФ «Флаэртиана» достался Капитолине Долгих за документальный фильм «18+». Призы в номинациях «Лучший фильм фестиваля», «Лучший игровой фильм», «Лучший неформат» и «Лучший рекламный ролик» присуждены в этот раз не были. В подарок от фестиваля победители получили фирменные рюкзак и футболку, а также статуэтку «Радуги Прикамья».

Сейчас оргкомитет фестиваля составляет программу «Эха «Радуги Прикамья», которое пройдёт в течение декабря. Лучшие фильмы фестиваля увидят в вузах и на других площадках города.

Кроме того, жюри подвело итоги питчинга проектов участников «Пермской киношколы». Из 12 кинопроектов были выбраны четыре лучших, кому будет оказана поддержка в организации и проведении съёмок. Члены жюри — режиссёры Андрей Силкин и Галина Красноборова — будут лично курировать проекты-победители.

Лучшие кинопроекты питчинга:

«Квартира на съём» (автор — Михаил Морозов);

«Фонари» (автор — Ирина Шатрова);

«Ничего не случилось» (авторы — Юрий Яковлев, Ольга Яковлева);

«Цугцванг» (автор — Андрей Халачёв).

Напомним, фестиваль «Радуга Прикамья — 2019» проходил в Перми с 29 ноября по 1 декабря. За два дня жюри посмотрело 45 видеоработ. Учредители кинофестиваля — министерство культуры Пермского края, ГКБУК «Пермская синематека», Пермское отделение Союза кинематографистов России, киностудия «Новый курс».

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