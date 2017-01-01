Пермский молодёжный парламент первого созыва провёл итоговое заседание

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В итоговом заседании Молодёжного парламента первого созыва приняли участие председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы Олег Афлатонов, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Игорь Сапко. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

За два года работы Молодёжного парламента в Перми было реализовано 66 проектов, проведено 1135 мероприятий.

Дарья Белякова-Тихонова, первый зампредседателя Молодёжного парламента:

— Наши проекты осуществлялись по пяти направлениям: «Добрый город», «Умный город», «Здоровый город», «Безопасный город», «Красивый город». 13 проектов стали победителями на городских конкурсах, два проекта победили в районных конкурсах, три проекта одержали победу на всероссийских конкурсах.

Кроме того, Молодёжный парламент активно занимался нормотворческой деятельностью: работал над усовершенствованием школьного электронного журнала, созданием порядка выявления, хранения и утилизации брошенных транспортных средств на территории города, формировал предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность платных парковок, а также по транспортной реформе.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— За эти два года вы показали, что, имея желание, можно достигать любых вершин и организовывать мероприятия на высоком уровне, мероприятия, важные для населения. Это такие проекты, как «Живая история», «Планета людей», «Повышение инженерной грамотности», «Молодой инноватор», «Россфит во всех дворах», Пермский форум медицины и здоровья. Очень важно акцентировать внимание молодёжи на злободневных проблемах общества, и у вас это получилось!

В декабре 2019 года Молодёжный парламент Перми и Молодёжная палата при Минском городском совете депутатов подписали соглашение. В августе — ноябре 2019 года был проведён Российско-Белорусский конкурс «Городские инновации», а в феврале 2019 года состоялся рабочий визит в город Ижевск для обмена опытом.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

— Я могу сказать, что идти первыми всегда непросто. Вы заявили о себе как об активной созидательной силе. Вы смогли укрепить связи с молодёжными организациями не только в Перми, но и за её пределами. В Перми сформирована прочная основа для развития молодёжного парламентаризма!

Самым активным представителям Молпарламента были вручены благодарственные письма от председателя Пермской городской думы.

Напомним, срок полномочий первого созыва заканчивается в декабре 2019 года. Сейчас идёт формирование Молодёжного кадрового резерва и Молодёжного парламента второго созыва, а в январе 2020 года новый состав проведёт первое заседание.