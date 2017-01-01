В Пермском крае будет создан Центр компетенции при министерстве сельского хозяйства

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 26 ноября, состоялось заседание Регионального общественного совета проекта «Российское село» партии «Единая Россия». О результатах заседания сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева рассказала о реализации в Пермском крае положений указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2024 года, принятых в сфере поддержки развития агропромышленного производства, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

Министр пояснила, что в 2020 году в Пермском крае будет создан Центр компетенции для реализации данных направлений.

«В настоящее время на федеральном уровне нашу работу оценивают по 58 показателям, и мы должны соотносить нашу деятельность с этими показателями», — пояснила Оксана Бреднева.

Также министр рассказала, что в декабре этого года начнётся формирование стратегического документа по развитию сельского хозяйства в Прикамье. В рабочую группу от Регионального общественного совета партпроекта «Российское село» вошёл Николай Иванов.

О развитии сельскохозяйственной кооперации и ярмарочной торговли как механизма, обеспечивающего благоприятные условия для деятельности самозанятых граждан, фермеров и сельхозтоваропроизводителей, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Владислав Тонков. Количество ярмарок в Прикамье растёт год от года, в 2019 году эта цифра составляет 1210. На портале «Управляем вместе» размещается информация о месте и времени проведения ярмарок в территориях, о категории товаров. С 26 декабря в Пермском крае начнут работу предновогодние ярмарки и ёлочные базары.

«Тема сбыта сельхозпродукции нашими фермерами и предприятиями будет на постоянном контроле партийного проекта «Российское село», — подытожил региональный координатор партпроекта «Российское село», депутат Законодательного собрания Сергей Ветошкин. — Также инициативы находят поддержку по партийной линии в Законодательном собрании Пермского края. Так как данная тема многогранна, на следующее заседание Общественного совета будет приглашён представитель ветеринарной инспекции, который расскажет о государственной поддержке и развитии «убойных пунктов» (небольшое предприятие по убою скота и первичной обработке некоторых продуктов убоя животных, — прим.)».

Партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводятся всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляется мониторинг цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.