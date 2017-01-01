Средства краевого дорожного фонда в Перми освоены на 76%

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Средства дорожного фонда Пермского края в Перми по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края» освоены на 76%. Такие данные привёл на Совете глав муниципальных образований министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

На конец ноября 2019 года из запланированных 615 млн руб. уже освоено 594 млн руб. По мнению главы краевого минтранса, причины недоосвоения средств в этом году в Перми обусловлены ошибками в сметах и не состоявшимися торгами по ряду объектов.

В частности, речь идёт ремонте перехода от ул. Стахановской до Восточного обхода. Также, по данным краевого минтранса, в Перми есть задержка с выполнением работ по двум крупным объектам: ул. Революции с перекладкой сетей и на ул. Героев Хасана.