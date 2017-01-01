Игрок «Пармы» второй раз в сезоне вошёл в «символическую пятёрку» Единой лиги ВТБ
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Атакующий защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Максим Григорьев вошёл в «символическую пятёрку» по итогам девятого тура Единой лиги ВТБ.
В игре против «Автодора» (его «Парма» выиграла со счётом 97:81) он набрал 29 очков (при этом попал семь из десяти трёхочковых бросков), сделал пять подборов и отдал четыре результативные передачи.
Компанию Григорьеву составили Сергей Моня («Химки»), Джонни О'Брайант («Локомотив»), Янари Йоэсаар («Калев») и Алекс Ренфро («Зенит»).
Отметим, что это второй случай попадания игрока «Пармы» в «пятёрку» в нынешнем сезоне. Ранее это удалось Марексу Мейерису.
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