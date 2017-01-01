«Молот-Прикамье» уступил в Нижнем Новгороде «Торпедо»



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«Молот-Прикамье» проиграл в Нижнем Новгороде ХК«Торпедо-Горький» со счётом 0:3.

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Вратарь соперника сегодня переиграл нашу команду. Моё мнение — мы сегодня выглядели лучше, агрессивнее, создали достаточное количество моментов и перебросали соперника. Единственный показатель, в котором мы уступили, — вбрасывания. Но вратарь «Торпедо-Горький» нас сегодня полностью переиграл. С выезда везём всего два очка, поэтому дома задача будет взять максимум. Команда сегодня выглядела гораздо лучше, чем в Казани. Есть игра, есть моменты — результат придёт.

После проигрыша «Молот» опустился на 19-ю строчку турнирного зачёта ВХЛ.

На следующей неделе пермская команда начинает домашнюю серию игр.

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