В Кунгуре из-за аварии без отопления остались три школы и двадцать домов

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Фото: сайт газеты "Искра" (г. Кунгур)

В Кунгуре из-за аварии на сетях отключено теплоснабжение в двадцати домах. В них проживают более трёхсот человек, сообщает сайт газеты «Искра» из Кунгура.

150 квартир в центральной части Кунгура и три школы оказались отключены от отопления. Это случилось из-за порыва на теплотрассе на ул. Октябрьской, 20, у городского парка. Дефект был обнаружен в ночь с 19 на 20 ноября.

Домом с самым большим количеством жильцов, попавшим под отключение, стала трёхэтажка на ул. Гоголя, 16. Кроме улицы Гоголя отключёнными от тепла остались дома на ул. Советской, Октябрьской, Пугачёва.

Без отопления оказались, но учебный процесс продолжился в лицее №1, в коррекционной школе восьмого вида и школе искусств. Там температура не успела опуститься ниже положенного минимума.

19 ноября вечером были завершены раскопки, а 20 ноября рабочие приступили к сварочным работам на участке.

Ликвидация ЧП находится на контроле в краевом минЖКХ. Планируется, что тепло начнёт поступать в квартиры сегодня.

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