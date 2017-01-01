«Молот-Прикамье» в Рязани оказался сильнее местных хоккеистов

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С самого начала захватив инициативу, «Молот-Прикамье» одержал уверенную победу над ХК «Рязань» — 1:4.

В составе пермяков голами отметились Станислав Тунхузин, Денис Скатов, Александр Куваев и Дмитрий Воробьёв.

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамье» :

— Хорошая игра, хорошая самоотдача нашей команды, хорошие голы — и большинство сработало, и в равных составах. Приятно, что набираем ход после тяжёлых стыковых матчей с «Нефтяником» и «Торосом». Рад, что приобретаем уверенность в своих силах. Двигаемся дальше.

После 26 игр пермская команда с 28 очками в турнирной таблице на 17-м месте. Следующие игры «Молот» также проведёт на выезде — в Казани и Нижнем Новгороде.

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