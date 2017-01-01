За год зарплата в Пермском крае выросла на 7,9%

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Среднемесячная номинальная заработная плата в сентябре 2019 года к сентябрю 2018 года выросла на 7,9% и составила 36 947 руб. Об этом говорят данные Пермьстата. Реальная заработная плата в сентябре 2019 года выросла только на 3,8%.

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная заработная плата за первые девять месяцев 2019 года составила в Пермском крае 37 161 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 6,7%. Реальная заработная плата выросла за тот же период на 2,3%.

Под номинальной начисленной заработной платой понимают все средства, которые были перечислены работнику. В то время как показатель реальной заработной платы учитывает то, насколько изменились цены на потребительские продукты питания.



В Пермьстате отмечают, что в Пермском крае наблюдаются серьёзные различия в заработной платы в зависимости от сферы деятельности. Больше всех, согласно данным Пермьстата, зарабатывают в добыче полезных ископаемых (55 тыс. руб.), в деятельности, связанной с информацией и связью (48 тыс. руб.), а также в финансовой и страховой сферах (48 тыс. руб.). Именно в этих сферах больше других вырос уровень номинальной заработной платы в сентябре 2019 года.