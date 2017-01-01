Компания «Уралкалий» вошла в ТОП-20 рейтинга лучших работодателей России по версии журнала Forbes

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ПАО «Уралкалий» вошло в рейтинг лучших работодателей России, опубликованный журналом Forbes. Компания заняла 19-е место из 50 и оказалась единственным представителем Пермского края в рейтинге.

Математическая модель рейтинга основана на исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний, которое провели и оцифровали журналисты Forbes. Учитывались также результаты опросов населения, осуществлённые порталом Superjob.ru.

Опрос показал, что при выборе работодателей россияне ориентируются в основном на то, что могут получить лично они: высокий уровень заработной платы (в первую очередь), расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения, — эти характеристики получили наибольший вес при подсчётах.