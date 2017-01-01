Легионер «Пармы» отстранён от матчей

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Американский форвард/центровой Арнетт Моултри отстранён от игр за «Парму» по «дисциплинарным причинам». Такое решение принял тренерский штаб пермского баскетбольного клуба во главе с Казисом Максвитисом. Игрок отсутствовал в заявке в субботнем матче против казанского УНИКСа, который пермяки проиграли со счётом 88:89.

По информации «Нового компаньона», тренеры недовольны игровыми решениями легионера и реакцией на это самого игрока. Продолжительность отстранения неизвестна.

Отметим, что, выступая в НБА за команду «Филадельфия Сиксерс», в 2014 году Моултри был отстранён на пять матчей решением руководства лиги за нарушение программы борьбы НБА с наркотиками. Предполагается, что игрок тогда попался на курении марихуаны.