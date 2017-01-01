Пермь занимает четвёртое место среди городов России по затратам на новогоднее оформление

Твитнуть Поделиться Поделиться

Агентство Daily Storm опубликовало рейтинг регионов России по затратам на новогоднее оформление. Пермь заняла в списке четвёртое место с суммой расходов в размере 75 млн руб.

Рейтинг возглавляет Москва — чуть более 300 млн за новогоднее убранство. Санкт-Петербург израсходует 108 млн руб. Казань потратит на новогоднее оформление 106 млн.

В Перми в этом году власти города и края потратят на постройку ледового комплекса «Легенды древней Пармы» 75 млн руб. Для сравнения: в соседнем Екатеринбурге возведение аналогичных ледовых сооружений не превышает сумму в 24,5 млн руб. третий год подряд.