Власти Пермского края назначили куратора градостроительной деятельности
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Краевое министерство имущественных отношений на должность заместителя министра, отвечающего за градостроительные вопросы, назначило Алексея Назарычева, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее Назарычев возглавлял ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».
В министерстве ещё остается вакантной ставка замминистра — главного архитектора.
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