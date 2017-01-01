Власти Пермского края назначили куратора градостроительной деятельности


Кристина Бабушкина
Поделиться

Краевое министерство имущественных отношений на должность заместителя министра, отвечающего за градостроительные вопросы, назначило Алексея Назарычева,  сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее Назарычев возглавлял ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

В министерстве ещё остается вакантной ставка замминистра — главного архитектора.

Поделиться

Быстрый поиск

власть и политика градостроительство Минимущество Пермского края