В Бершети 520 школьников эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

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Сегодня, 14 ноября, неизвестный распылил газовый баллончик в помещении школы в селе Бершеть Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поступило сообщение о запахе газа в коридорах школы. В срочном порядке более 520 учеников были эвакуированы.

Личность нарушителя устанавливается. Учебный процесс приостановлен, все дети отправлены домой.

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