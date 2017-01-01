В Бершети 520 школьников эвакуировали из-за распылённого газового баллончика
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Сегодня, 14 ноября, неизвестный распылил газовый баллончик в помещении школы в селе Бершеть Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Поступило сообщение о запахе газа в коридорах школы. В срочном порядке более 520 учеников были эвакуированы.
Личность нарушителя устанавливается. Учебный процесс приостановлен, все дети отправлены домой.
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