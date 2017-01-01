В Прикамье похолодание сменится оттепелью в эти выходные

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Фото: Константин Долгановский

Резкое снижение температуры воздуха, произошедшее в Пермском крае сегодня ночью, будет кратковременным. Уже в выходные температура воздуха станет плюсовой, сообщают синоптики.

Сегодня днём также сохранится относительно морозная погода с температурой -7...-12° В пятницу ожидается резкое потепление до -3...-8° ночью и +2...-3° днём. Возможен гололёд.

В выходные температура воздуха днём будет в районе +2...-3°. Однако осадки будут слабыми и пройдут лишь местами.

На следующей неделе, с 19 ноября, возможно резкое снижение температуры. На севере края в ночь на 20 ноября столбики термометров опустятся ниже -20° и могут достичь отметки в -27°. На юге будет теплее на 5-7° градусов. Холода отступят 22—23 ноября.