Пермский край — среди пяти регионов, полностью выполнивших программу расселения аварийного жилья в 2019 году

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Стопроцентное выполнение программы расселения аварийного жилья в 2019 году было зафиксировано в Курской, Ростовской, Челябинской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях. Эти данные озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании проектного комитета по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает РИА «Недвижимость».

Программа расселения аварийного жилья, действовавшая в России до 2018 года, так и не выполнена, по итогам 2019 года, в Республике Тыва.

Данная программа расселения аварийного жилья действовала в 2008—2018 годах.

Напомним, что Виталий Мутко в сентябре в разговоре с Максимом Решетниковым заявил о своём желании посетить Прикамье. Среди целей его визита — изучение подготовки к 300-летнему юбилею Перми и жилищное строительство в регионе.