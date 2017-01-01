На восток! В конце ноября и начале декабря пермякам стоит обратить внимание на события в Екатеринбурге

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"Дикие маки", Балет Евгения Панфилова

Фото: Вконтакте

На «границе» двух последних месяцев года в екатеринбурской концертно-фестивальной афише расположились два события, в названии которых так или иначе присутствует понятие границы.

Первый — IX Международный фестиваль современного танца «На грани» (18 +), который пройдёт в течение пяти дней, с 23 по 27 ноября, на шести площадках, но основное место действия — Свердловский театр музыкальной комедии.

В фестивальной афише — 20 танцевальных спектаклей, из них 14 премьер, которые представят коллективы из России, Франции и Эстонии. Эксклюзив фестиваля — участие танцевального театра Fine5 Dance Theatre из Таллина, выдающейся труппы, которая представит на фестивале две свои новые работы. Каждая встреча с замечательным философским балетом из Эстонии — редкий подарок. Только ради этого стоит посетить Екатеринбург!

В фестивале примет участие и пермский «Балет Евгения Панфилова», который тоже покажет две премьеры — одноактные балеты «Монолог» Алексея Расторгуева на музыку Джованни Соллима и «Дикие маки», поставленные французским хореографом Клодом Брюмашоном на музыку Бетховена.

Буквально через день после закрытия «На грани» открывается филармонический фестиваль «Евразия» (6 +) — встреча музыки Европы и Азии на границе континентов. Это крупнейшее музыкальное событие состоится в Екатеринбурге в пятый раз; его инициатор и организатор — Свердловская государственная академическая филармония.

С 29 ноября по 6 декабря на сцене Большого зала филармонии межкультурный диалог восточной и западной цивилизаций будут вести выдающиеся исполнители России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии и сама музыка — от XII века до наших дней. Среди участников — дирижёры Дмитрий Лисс, Оливер Зеффман, Андрей Петренко, пианисты Пьер-Лоран Эмар, Михаил Плетнёв, Андреас Грау и Гётц Шумахер, певица Юлия Лежнева (сопрано), ансамбль барочной музыки La Voce Strumentale, грузинский вокальный ансамбль «Мдзлевари», три симфонических оркестра, включая Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнёва, а также Симфонический хор Свердловской филармонии. Базовый коллектив фестиваля — Уральский академический филармонический оркестр под управлением главного дирижёра Дмитрия Лисса — выступит на фестивале трижды.

Фото Свердловская филармония

Фестиваль задуман как масштабный проект, опирающийся на диалог культур восточной и западной цивилизаций. Крупнейшим его событием станет первое в России полное исполнение «Триптиха о Тристане» выдающегося французского композитора ХХ века Оливье Мессиана.

«От темы диалога двух цивилизаций нам в России никуда не деться, — считает художественный руководитель «Евразии» Дмитрий Лисс. — Глубоко убеждён в том, что Россия — европейская страна, но многовековое сосуществование с восточными цивилизациями не могло не отложить отпечаток на национальные архетипы».

«Евразия» раскроет глубинные связи двух музыкальных миров и представит каждый из них в свете фестивальной темы 2019 года — «Песни любви и смерти».

К первому дню фестиваля приковано внимание всего музыкального мира. Причина — обращение к сочинению крупнейшего немецкого композитора второй половины XX — начала XXI столетий Ханса Вернера Хенце «Плот «Медузы». Кантата, посвящённая памяти Эрнесто Че Гевары, вдохновлённая одним из самых драматических полотен эпохи Романтизма, долгое время находилась под запретом. Её премьера превратилась в политическую демонстрацию, а сама она стала таким же символом своего времени, как когда-то «Весна священная» Стравинского. Только сейчас «Плот «Медузы» возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской «Евразии».

На открытии фестиваля будет исполнена также знаменитая песнь обречённой любви — «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Ответом её станет песнь любви торжествующей в заключительном концерте «Евразии» — «Турангалила-симфония» Оливье Мессиана. «Турангалила-симфония», которую автор называл «индийским вариантом «Тристана и Изольды» (6 декабря), а также вокальные циклы «Ярави, песнь любви и смерти» и «Пять песнопений» (3 декабря), по замыслу композитора, составляют «Триптих о Тристане».

Оливье Мессиан вывел трагическую историю о всепоглощающей любви за переделы европейской культуры. В симфонии особая роль отведена оркестровым тембрам, которые выполняют колористическую функцию (влияние Востока) и являются драматургическим средством (европейская традиция). Не случайно в оркестре появляется редкий инструмент — волны Мартено, который специально будет привезён на фестиваль из Франции. Голос этого инструмента, по словам супруги композитора Ивон Лорио, Мессиан «ожидал услышать на небесах». В «Ярави…» (переводится с перуанского как «любовная песнь, которая завершается только со смертью возлюбленных») автор обращается к мифам майя, инков и кечуа.

«Триптих о Тристане» — центральная тема «экзотического» периода творчества композитора — впервые в полном виде будет представлена в России.

Ещё одной российской премьерой фестиваля станет цикл «Пять песен на слова Пабло Неруды» американского композитора Питера Либерсона, обратившегося к творчеству известнейшего чилийского поэта ХХ века (3 декабря).

В финальной мессиановской программе фестиваля в качестве солиста выступит выдающийся французский пианист Пьер-Лоран Эмар — одна из ключевых фигур современного музыкального мира (6 декабря).

В «евразийской» программе Уральского молодёжного оркестра наряду с европейским Виолончельным концертом Элгара (солистка — Лора ван дер Хейден) прозвучит азиатский опус Тору Такемицу (2 декабря). Концерт пройдёт под управлением одного из самых многообещающих дирижёров своего поколения Оливера Зеффмана.

Высокий образец «чистого жанра» в программе «Евразии» — концерт Российского национального оркестра и Михаила Плетнёва, в котором выдающийся российский пианист заново откроет публике Первый фортепианный концерт П. И. Чайковского, обратившись к нему после долгого, почти 30-летнего, перерыва (5 декабря).

Обращение к истокам европейского искусства — музыке барокко — одна из устойчивых традиций фестиваля. Знаковым событием этого года станет выступление барочного ансамбля La Voce Strumentale и певицы Юлии Лежневой, которую знатоки жанра нередко сравнивают с легендарной Чечилией Бартоли.

Традиционный для «Евразии» «экзотический Восток» на пятом фестивале представляет грузинский вокальный ансамбль «Мдзлевари» («Пение птиц»). Музыканты предложили программу церковных песнопений с XII века до наших дней, а также народные песни Грузии (обрядно-ритуальные, хороводные, шуточные).

Наряду с концертной фестиваль предполагает обширную офф-программу: творческие встречи, публичные лекции, автограф-сессии, знакомство с редкими музыкальными инструментами, неформальное общение с композиторами и исполнителями, выставка работ екатеринбургских художников на темы, созвучные фестивалю.

Символ фестиваля и популярный съедобный сувенир — фирменный черёмуховый пирог, который гости с радостью увозят с собой в разные страны.

Поскольку фестивали «На грани» и «Евразия» так плотно соседствуют в календаре, можно и не уезжать из Екатеринбурга в перерыве между ними. «Лишний» день — 28 ноября — можно посвятить изучению проектов Уральской индустриальной биеннале, которая в конце ноября ещё будет работать.