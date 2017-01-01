Пермский край стал лидером среди российских регионов по сокращению госдолга



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Фото: Константин Долгановский

Самый высокий показатель по снижению уровня госдолга с начала 2019 года продемонстрировал Пермский край. Регион сократил госдолг на 54,2%, говорится в докладе Счётной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2019 года, сообщает ТАСС.

Находящаяся на втором месте Чувашская Республика снизила госдолг на 42,7%, Тверская область — на 42,3%. Республика Калмыкия отмечена как лидер по увеличению госдолга (+16,6%), рост отмечен в Ингушетии (+15%), Еврейской автономной области (+9,9%), Чукотском автономном округе (+9,7%), в Магаданской области (+7,5%).

Всего же государственный долг регионов с начала года снизился на 9,8%, достигнув отметки 1,9 трлн руб. Снижение долговой нагрузки отмечено в 57 регионах, 13 регионов увеличили госдолг, говорится в докладе Счётной палаты.