«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии

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В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение свидетельств на именные стипендии «Уралкалия» десяти лучшим студентам по итогам второго семестра 2018/19 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Свидетельства на именные стипендии получили студенты, обучающиеся по востребованным в компании специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология неорганических веществ», «Физические процессы горного производства», «Маркшейдерское дело», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Горные машины и оборудование», «Электромеханика», «Электроснабжение».

Также свидетельства на именные стипендии получили пять лучших студентов Березниковского филиала ПНИПУ. Помимо студентов вузов «Уралкалий» поощрил 20 учащихся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— Сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями является одним из ключевых направлений деятельности «Уралкалия». В компании созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала квалифицированных и компетентных специалистов, в том числе выпускников профильных вузов и сузов.

Именные стипендии «Уралкалия» выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Размер именной стипендии составляет 3 тыс. руб. в месяц. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты: высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе вуза, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.

Кроме того, «Уралкалий» оказывает поддержку в совершенствовании материально-технической базы ПНИПУ, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. С 2015 года компания направила на развитие ПНИПУ и его Березниковского филиала около 43 млн руб.

Помимо студентов вузов именную стипендию от «Уралкалия» получают также учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Для того чтобы получить свидетельство на именную стипендию от компании, студентам необходимо успешно учиться, активно участвовать в научно-практической и общественной деятельности техникума. Кроме награждения студентов свидетельствами на именные стипендии «Уралкалий» оказывает помощь в совершенствовании материально-технической базы этих учебных заведений.

Всего с 2015 года на поддержку среднего профессионального образования в Березниках и Соликамске «Уралкалий» направил около 16 млн руб.